Migrats Dansa reunirá a 41 creadoras y amplía sus escenarios a Moncada y Gandia

Maria Mora y Katja Butkovic. - MARIA VALENCIA

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de Migrats Dansa, el festival anual de danza contemporánea emergente impulsado por Inestable y el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, reunirá en su decima edición, del 5 al 29 de noviembre, a un total de 41 creadoras y ampliará su alcance territorial a las localidades de Moncada y Gandia.

Desde 2016, Migrats Dansa trabaja para generar un contexto de visibilidad y encuentro para las creadoras emergentes más jóvenes, especialmente las valencianas que han migrado a otras ciudades o países para continuar formándose y desarrollar su carrera profesional. El ciclo también acoge a artistas de otras procedencias que se han instalado en el territorio y a creadoras que comienzan a mostrar sus trabajos en el ámbito profesional.

A lo largo de este recorrido, subrayan sus impulsoras en un comunicado, "cientos de creadoras han pasado por el proyecto, que ha ido construyendo un espacio de intercambio entre diferentes generaciones, procedencias y lenguajes de la danza".

"Migrats es comunidad creativa, es movimiento, es amor, es emergencia, son primeras veces y es continuidad. También es un concepto que tenemos que aprender a consolidar, a utilizar, a comprender y a construir desde lugares cómodos, nada conflictivos y muy nutritivos: Migrats Dansa es la experiencia de muchísimas creadoras valencianas que han puesto el cuerpo, el aliento, la ilusión, la experiencia, sus paisajes y sus viajes en una memoria. Por eso, la memoria de 10 años es nuestra patria Inestable", reflexiona el director de Inestable, Jacobo Pallarés.

Por su parte, el director del CCCC, Nicolás Bugeda, ha destacado "la apuesta del Consorcio de Museos por un festival consolidado como espacio de encuentro para la danza más emergente" y ha señalado la importancia de continuar apoyando a iniciativas de proyectos culturales como Inestable, que generan oportunidades para las nuevas generaciones de artistas valencianos.

La X edición supone una nueva ampliación del proyecto. A las sedes habituales de València, el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), Espai Inestable, Castelló y Alicante, se suman las programaciones en Moncada y Gandia.

Esta expansión permite "acercar la creación coreográfica emergente a nuevos públicos y reforzar la presencia de la danza contemporánea en diferentes contextos culturales", recalcan.

Migrats Dansa pone el foco en las artistas que se encuentran en los primeros años de desarrollo profesional y en aquellas que, pese a haber iniciado su trayectoria fuera de la Comunitat Valenciana, mantienen vínculos con el territorio.

En la edición pasada, María Mora y Katja Butkovic recibieron la Beca Migrats Dansa 2025, un apoyo que les ha permitido continuar desarrollando su trabajo coreográfico y presentar en esta décima edición 'On display', una pieza de danza-teatro concebida como un manifiesto escénico. A través de dos cuerpos femeninos, la propuesta reivindica, cuestiona y critica el papel que ocupa la bailarina dentro del sistema artístico, así como las exigencias y contradicciones que atraviesan la profesión.

"Esta pieza reivindica y cuestiona las dificultades de ser bailarina y aborda temas muy importantes para nosotras, como las condiciones laborales y los procesos de convocatorias y exhibición", apunta la creadora Maria Mora.

La programación de la décima edición reunirá a 41 creadoras en diferentes espacios de la Comunitat Valenciana, con propuestas que abordan cuestiones como la identidad, la memoria, los vínculos, el cuerpo, el deseo, la fragilidad y las condiciones de trabajo de las artistas. Este año, Migrats Dansa celebra su décima edición ampliando sus escenarios en la Comunitat Valenciana.

En València, las propuestas podrán verse en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) y en Espai Inestable; en Castellón, en el Espai d'Art Contemporani (EACC); en Alicante, en La Lonja del Pescado; en Gandia, en la Plaça de la Vila; y en Moncada, en el Mercat Vell, que se incorpora este año como nueva sede del ciclo.

'ON DISPLAY'

La X edición de Migrats Dansa arranca en Espai Inestable del 5 al 8 de noviembre con 'On display', de María Mora y Katja Butkovic, creadoras becadas por el festival en 2025. La programación en la sala continuará de jueves a domingo todas las semanas hasta el 22 de noviembre. Por su parte, el Centre del Carme iniciará su programación los días 7 y 8 de noviembre con la propuesta conmemorativa de estos diez años de Javi Hedrosa y Paula Romero, 'Prácticas coreográficas desde la apropiación y la copia: Sé lo que hicisteis en los últimos diez años'.

Las sesiones continuarán en este espacio durante los fines de semana siguientes, hasta el 29 de noviembre. La programación se completará con las propuestas de las diferentes sedes que forman parte del recorrido territorial del festival. Así, Moncada acogerá las actuaciones los días 14 y 15 de noviembre; el EACC de Castellón, los días 21 y 22; y La Lonja del Pescado de Alicante y Gandia, los días 28 y 29 de noviembre.

Las creadoras y los creadores que participan este año en la décima edición de Migrats Dansa son: Javi Hedrosa, Paula Romero, María Mora, Katja Butkovic, Helena Alemany, Kati Markschat, Marta Ferré, Miriam Martín, Joan Torné, Mar Bañón, Diana Muñoz, Georgia Pineda, Col·lectiu L'empastre, Alba Hernández, Alba F. Manzanero, Paula Madroño, Marcela Sánchez, Edgar Kientz, Clara Caballero, Isabel Bru, Judith Roca, Sara Navarro, Sara Fernández, Tesa Aviñó, Lisa Kiesgen Eugèn, Ana Paula Lemus Payiatsou, Elsa Racinais, Lucía Penalba, Agus Fizona, La Repetidora, Zoe Moreno, Lu Sáiz, María Etxaide, Ariane Rocha, Marina Sánchez y Esther Luna.

Las entradas y toda la programación se pueden consultar en la web de Migrats Dansa: www.migrats.es. Las actividades en los espacios del Consorci de Museus y en las sedes municipales son gratuitas. Las funciones en Espai Inestable son de pago.