Miguel Herráez evoca los "años heroicos" de la prensa valenciana en su última novela

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escritor y catedrático de Literatura Miguel Herráez rememora los "años heroicos" de la prensa valenciana de la Transición en su última novela, 'Aparte de lo otro', que publica Piel de Zapa.

La obra, una ficción que juega con los códigos de la novela y la autoficción, se inspira en vivencias del autor y emplea como escenario principal un semanario de actualidad ubicado en pleno centro de València en el que un grupo variopinto de periodistas de diferentes edades viven el desencanto de la Transición.

Periodistas que además de su vida pública y privada tienen su vida secreta, entrevistadoras que se inventan interviús que no existieron, analistas de trazo grueso de la política internacional junto a finos estilistas de la palabra escrita, se dan cita en un ambiente periodístico puro y honesto, en el que sufren con estoicismo la amenaza real de los grupos de extrema derecha, con ataques con cócteles molotov y amenazas de bombas continuas.

Un extraño personaje, Viktor, vasco, presunto miembro de una anónima cédula que quería atentar contra Franco y compañero de piso del narrador, será el eje dinamizador de una intriga in crescendo en torno a los grupos de presión que atenazaron la vida pública española.

Publicada entre 1977 y 1980, 'Valencia semanal' estuvo dirigida por Amadeu Fabregat y por su redacción pasaron nombres propios del periodismo valenciano como el ex director de Levante EMV Ferran Belda; la que con el tiempo sería directora de Ràdio 9 Rosa Solbes; el fallecido poeta y periodista cultural Rafael Ventura Melià; fotoperiodistas como José Vicente Rodríguez, o la histórica Pilar López, jefa de protocolo de les Corts Valencianes en los años 80 y directora de medios como Dos y dos.

Si bien Herráez insiste en que su libro es una novela y no un ensayo sobre aquel medio, al hablar de 'Valencia semanal', su inspiración para 'Aparte de lo otro', recuerda "su heroicidad de revista periférica" en un tiempo de Transición en el que confluyeron "la locura del terrorismo etarra y el de extrema derecha".

Desde su punto de vista, "la publicación pretendió abrir brecha de la actualidad en el espacio de lo que se calificaba como ciudad de provincias, siempre menospreciada por el cosmopolitismo madrileño o la gauche divine barcelonesa".

Y junto a la evocación profesional, Herráez tiene también reminiscencias personales de su etapa como colaborador en este medio en el que también escribieron nombres propios de la literatura española como Montserrat Roig o Enrique Cerdán Tato. En este sentido, el narrador recuerda "con una mezcla de cariño y nostalgia" la escalera y el piso de la redacción donde dio sus primeros pasos como periodista.

'Aparte de lo otro' es también un repaso a las experiencias personales de un ciudadano medio de la época, alimentándose de todo tipo de memorias, propias y ajenas, y donde también hay hueco para la ucronía y, sobre todo, la ironía, fina, británica, divertida en su circunspección y humana en su ternura.

"UN CIERTO VENENO"

Todo al servicio de una trama que al final se resuelve con un sorprendente giro que da sentido a todo el argumento. "Hay que leer hasta la última palabra", bromea el escritor valenciano. "Nunca en mis anteriores libros he jugado con un naipe en la bocamanga, pero esta vez me aproximo a ello. Mi pretensión modesta siempre es la de recuperar una cierta memoria colectiva, que es lo que acontece en 'Aparte de lo otro', pero en esta he infiltrado un cierto veneno en el último tramo que creo le da consistencia al relato", explica.

Herráez es autor de novelas como 'Click', 'Confía en mí', 'Bajo la lluvia', 'Detrás de los tilos', 'La estratagema', 'Los días rojos' o 'Posfacio'. Periodista en los años ochenta y noventa, catedrático de la Facultad de Periodismo durante más de tres décadas, es experto en la vida y obra de Julio Cortázar, y suyo es uno de los ensayos más reconocidos sobre el autor de 'Rayuela'.

Publicado por primera vez por Alfons El Magnànim, 'Julio Cortázar, una biografía revisada', cuenta con traducciones en idiomas como el turco, ruso o, la última de ellas, en chino. Con 'La estrategia de la postmodernidad en Eduardo Mendoza' obtuvo el premio Juan Gil-Albert y el de la Crítica Literaria Valenciana.