Miles de personas instan al Gobierno y a varias empresas a "dejar de ser cómplices" de la compra-venta de armas a Israel

Una marcha recorre València bajo el lema '1 any de genocidi a Palestina. 76 anys de colonització israeliana'

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han concentrado en la ciudad de València este domingo para exigir el "fin del genocidio de Israel en Palestina" y han instado al Gobierno central y a diversas empresas a "dejar de ser cómplices", por lo que han reclamado el fin de la compra-venta de armas, así como "todo tipo de relaciones académicas, culturales, diplomáticas, políticas institucionales, militares y económicas".

Se trata de la sexta manifestación en apoyo a Palestina convocada en València este 2024, organizada por Boicot, Desinversión y Sanciones País Valencià (BDS País Valencià), la décima manifestación por Palestina en València desde octubre del 2023 y el décimo fin de semana de movilización estatal de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) del año en curso.

La marcha se ha convocado bajo el lema '1 any de genocidi a Palestina. 76 anys de colonització israeliana', y coincide también con el "recrudecimiento" de los bombardeos de Israel en el Líbano, que ha provocado miles de muertos y el desplazamiento forzoso de la población.

En este marco, durante los días 4, 5 y 6 de octubre también se han celebrado protestas en 16 municipios valencianos, como en Alicante y Elx, y en más de un centenar de ciudades españolas. Por este motivo, desde BDS País Valencià han calificado estas jornadas como una "movilización histórica", pues hasta el momento nunca 16 municipios se habían sumado a una misma convocatoria.

En la capital del Túria, la manifestación ha reunido a más de 150 organizaciones, sindicatos, partidos, colectivos y asociaciones. La protesta, que se ha iniciado en la calle de Xàtiva y ha finalizado en la Plaza de América, ha estado marcada por cánticos como '¿Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel?', 'Israel asesina, Europa patrocina', 'No es una guerra, es un genocidio', 'Son hospitales, no bases militares', 'No és un conflicte, és colonialisme' o 'Gaza sangrando y Europa observando'.

Asimismo, los asistentes han portado numerosas banderas de Palestina, 'kufiyas' --pañuelo tradicional palestino-- y pancartas con lemas como 'Stop genocidi Apartheid. Solidaritat amb el poble palestí', 'Boicot Israel', 'Fi de l'ocupació, dret al retorn de la població palestina refugiada', 'Europa mira, Palestina muere' o 'No a la invasió del Líban, Israel assasina amb la complicitat de USA i EU'.

Minutos antes de que la marcha haya comenzado, algunos participantes han colgado una bandera de Palestina a la estatua del torero Manolo Montoliu, ubicada frente a la plaza de toros de València.

"GENOCIDIO RETRANSMITIDO EN DIRECTO"

El miembro de BDS País Valencià Jorge Ramos ha subrayado que las manifestaciones piden "el fin de la complicidad del Gobierno español y de muchas empresas en este genocidio, porque se continúan comprando y vendiendo armas a Israel y se continúa teniendo todo tipo de relaciones académicas, culturales, diplomáticas, políticas institucionales, militares y económicas con el régimen de apartheid israelí".

"Porque estamos ante un genocidio retransmitido en directo, único en el mundo, que todo el mundo es consciente de que existe. Nadie podrá decir en un futuro que no era consciente que existía este genocidio", ha continuado.

De este modo, Ramos ha insistido en que desde el movimiento de apoyo al pueblo palestino instan a que "se cumpla la ley española y europea, que exige que no puede haber compraventa de armas ni colaboraciones con este tipo de regímenes que están cometiendo estos crímenes". "Además, el presidente Emmanuel Macron en Francia recientemente ha pedido también que se deje de vender armas de Israel", ha añadido.

Asimismo, ha lamentado que "Israel está causando tal escalada que puede llevarnos a una guerra total y absoluta". "Por tanto, no se trata solo del pueblo palestino, sino que se trata de toda la humanidad, la causa palestina es ahora mismo la causa de la humanidad, y en Palestina y Líbano, podemos demostrar, efectivamente, que seguimos siendo humanos", ha manifestado.

"SE CUMPLAN LAS RESOLUCIONES DE LA ONU"

Desde BDS País Valencià han sostenido que el comercio de armas "afecta directamente al territorio valenciano, ya que el puerto de València es un punto desde donde suelen partir barcos cargados de armamento en dirección a Israel", así como a "la tecnología militar y de seguridad con Israel".

"Gracias a esas colaboraciones, por supuesto, de Estados Unidos, pero también de la Unión Europea y gobiernos como el español, Israel puede cometer estos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad sistemáticos, y cada vez contra más países", ha criticado Ramos.

El miembro de BDS ha apuntado que es "sobre los cuerpos y territorios palestinos" donde "se prueban muchas armas y tecnologías", como la de espionaje Pegasus, "con la que Marruecos ha espiado al presidente del Gobierno español, a líderes catalanes, a periodistas y a activistas". "El único lugar en el mundo en el que se pueden probar tecnologías y armas de manera impune, libre y masiva, es Palestina, es la Franja de Gaza", ha lamentado.

Así, ha subrayado que sus peticiones son "que se cumplan las resoluciones de la ONU, que se cumplan los derechos humanos y que todas las personas entre el río y el mar sean judías, sean musulmanas, sean cristianas o de ninguna religión tengan los mismos derechos", a lo que ha precisado que "para ello hace falta que, como pasó con la Sudáfrica del apartheid, se acabe con el régimen racista y colonial".

"¿HASTA DÓNDE QUIEREN LLEGAR?"

Por su lado, el presidente de la comunidad palestina en València, Adel Yousef, ha señalado que en esta jornada "la gente en España, en toda Europa y en todo el mundo ha salido a la calle pidiendo al Gobierno que hagan algo y paren esta guerra en Palestina". "Pero parece que nuestros políticos, políticos del mundo como en Estados Unidos están apoyando a Israel, mandándoles más de 85.000 toneladas de bombas hasta ahora, durante este año", ha afeado a los gobiernos "cómplices".

Yousef ha insistido en "pedir a los políticos que aprieten a Israel de una manera u otra para parar esto". "Empiezan con Gaza, ahora con Cisjordania, Líbano y Yemen, ¿qué quieren? ¿Hasta dónde quieren llegar?", ha lamentado.

En esta línea, ha especificado que sus demandas son "a todos los gobiernos" y que no está excluyendo a los gobiernos árabes. "A todo el mundo porque lo que está pasando es un silencio total de todos los políticos a nivel global", ha incidido, a lo que ha añadido que "hay intereses". "A mí me dan igual los intereses. La vida es más interesante que sus petróleos y sus intereses económicos", ha concluido.