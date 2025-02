Miles de personas protestan en València para exigir la anulación de la consulta lingüística en la educación valenciana

VALÈNCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han concentrado en la Plaça de la Verge de València para exigir a la Conselleria de Educación que anule la consulta de la lengua base en el sistema educativo valenciano --referéndum enmarcado en la ley de Libertad Educativa--, que "abandone esta estrategia de división" y que "trabaje para fortalecer la enseñanza del valenciano como garantía de una educación de calidad igualitaria e integradora".

Así se ha reivindicado, este sábado, en el manifiesto de la protesta, convocada por la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic --integrada por FAMPA-València, STEPV, Federació d'Educació CCOO PV, UGT Ensenyament Serveis Públics PV (UGTSP-PV), Escola Valenciana, CAVE-COVA, CGT Ensenyament, FAAVEM, FEPV, SEPC València, BEA, Sindicat d'Estudiants, Associació de Directors de Primària-PV, Associació de Directors de Secundària, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica PV, ADIDE-PV, FAMPA-Enric Valor, FAMPA-Penyagolosa y València Laica--.

En esta línea, la plataforma ha censurado que "no se puede permitir este retroceso": "La lengua no es una consulta, se protege y se fomenta. No se puede dejar a criterio de la confrontación y de la manipulación política el futuro de la educación y la supervivencia del valenciano".

Los asistentes a la concentración han cargado contra el conseller de Educación, José Antonio Rovira, con gritos como "Rovira a la cassola, el valencià a l'escola" o "Rovira, dimissió". También se han gritado consignas como "Tria valencià" o "La llengua no es toca".

Una gran pancarta con el lema 'Sí al valencià, l'educació ens dignifica' ha encabezado la protesta, a la que le han seguido carteles con mensajes como 'Sí al valencià, part de la teua identitat', 'Reviscola tio canya, amb gaiato si et fa falta', 'Sí al valencià, tan vostre com ho són les Falles, la paella o l'orxata', 'Per la llengua que hem mamat' o 'Sí al valencià, a l'escola i arreu'.

ENSEÑANZA DE LA LENGUA EN ESCUELA PÚBLICA

El portavoz de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic y presidente de FAMPA-València y de la confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de la Comunitat Valenciana 'Gonzalo Anaya', Rubén Pacheco, ha subrayado, en declaraciones a los medios, que esta concentración se ha convocado para "pedir la eliminación de la nueva ley del Consell respecto al tema educativo", que, a su juicio, "no es una ley educativa, ni mucho menos, aunque le pongan ese nombre". Igualmente, la protesta busca "defender la enseñanza del valenciano en la escuela pública".

Pacheco ha denunciado que la consulta de la lengua base "significa, de facto, la casi eliminación del valenciano de la sociedad": "Elimina su presencia en el sistema educativo, de manera que no asegura el pleno conocimiento del valenciano cuando el alumnado termina la ESO".

Asimismo, ha criticado que la ley "genera un caos organizativo" en los centros educativos, lo que "dificultará muchísimo su funcionamiento". "Por ejemplo, el curso que viene la mayoría de niños cambiarán tanto de compañeros de clase como de profesorado. A partir de ahora el único parámetro que vale para decir qué alumnos están en el aula es la lengua", ha remarcado.

"¿CUÁNDO SE HA IMPUESTO EL VALENCIANO?"

El portavoz de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic ha preguntado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "¿cuándo se ha impuesto el valenciano?" y ha afirmado que, "de haber sido así, el conseller de Educación sabría hablarlo y es incapaz de hacerlo".

"Eso significa que nadie le ha impuesto a Rovira que hable y aprenda valenciano", ha aseverado, al tiempo que ha manifestado que "lo que sí que se ha impuesto durante un periodo muy largo de la historia es el castellano".

Por su parte, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha destacado que esta movilización quiere "concienciar a las familias de que voten por el valenciano" en la consulta de la lengua base.

Candela ha manifestado que esta ley "hace peligrar al valenciano" porque "parte de una premisa falsa, que es que el valenciano y el castellano están en igualdad de condiciones, cuando todo el mundo sabe que es una lengua minorizada".

Por ello, ha remarcado que "lo que tiene que hacer la administración es fomentar la lengua y promocionarla, y no poner en manos de las familias una decisión tan importante". A su juicio, "es una dejadez de funciones por parte de la administración hacer esta maniobra".

"También estamos trabajando en otros frentes como el tema del ámbito judicial porque al final la negociación ha fracasado, pues la Conselleria de Educación lo tenía muy claro y ha apostado por esta medida", ha manifestado.

RECURSO AL TSJ

En este sentido, ha precisado que "ya hay organizaciones que han presentado recursos contra el orden de convocatoria de la consulta". "Nosotros estamos trabajando también porque vamos a presentar un recurso al Tribunal Superior de Justicia", ha resaltado.

Candela ha lamentado que paralizar la consulta es "muy complicado" porque comienza la semana que viene, pero van a intentar "como mínimo tumbarla cuando se pueda".

Asimismo, ha apuntado que la consulta de la lengua base "tiene vacíos legales": "Por ejemplo, el alumnado de 4º ESO no vota, no participa, lo hará cuando se matricule en 1º de Bachillerato, pero ¿qué pasa con el estudiantado repetidor de 4º ESO? Si repite, ¿dónde va? ¿A valenciano o a castellano? No lo sabemos, no está contemplado".

Respecto a las "presiones" por parte de la Conselleria de Educación contra el profesorado, el coordinador de Acción Sindical de STEPV ha denunciado que Educación "está enviando a la Inspección a amenazar a las direcciones de los centros educativos con expedientarlos si toleran o organizan actos a favor del valenciano".

"Por suerte, toda esta situación también ha generado una multiplicidad de acciones en los centros educativos, de actos y de actividades por el valenciano", ha destacado Candela, quien ha indicado que no descartan llevar a cabo más acciones tras el inicio de la consulta de la lengua base.

"REVIVIR UN CONFLICTO LINGÜÍSTICO"

Por su lado, el representante de la Federación de Educación de CCOO PV, Francesc Cayo, ha subrayado que "la consulta es un despropósito" y que "preguntar a las familias por la lengua base, un tema que estaba resuelto desde hace décadas en el País Valenciano, lo que hace es revivir un conflicto lingüístico".

"Estamos hartos de que no nos hagan caso, de que no retiren esta consulta", ha lamentado. Asimismo, ha indicado que desde el sindicato han presentado un recurso judicial con una cautelar "para intentar frenar esta consulta"

Por otra parte, la portavoz de Famílies pel Valencià, Rosa Oltra, ha señalado que esta plataforma se creó en el inicio del curso escolar 2024-2025 para "enfrentarse a lo que planteaba la ley de Libertad Educativa" que, a su juicio, es "arrinconar el valenciano e ir en contra de los derechos lingüísticos de nuestros hijos e hijas".

La portavoz de Famílies pel Valencià ha sostenido que en las comarcas valencianoparlantes "el 'sí' será mayoritario, por supuesto", a lo que ha agregado que "incluso en ciudades como València, porque si se pone el foco en lo que se tiene ahora en las escuelas, marcar 'sí' al valenciano no es más que una continuidad al proyecto educativo de la mayoría de las escuelas públicas".

COACCIONES Y AMENAZAS

Asimismo, ha denunciado que a la plataforma le "consta" que "hay equipos directivos y docentes que han recibido, por parte de la Conselleria, coacciones y hasta amenazas de expedientarlos por defender el valenciano, cuando la defensa de la lengua es un deber de la administración pública reconocido en la normativa".

En esta jornada también se han celebrado protestas en la Plaça Major de Castellón y en la Plaça Sèneca de Alicante.