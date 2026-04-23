'Las Minas Flamenco Tour' llega en mayo al Principal de Alicante con intérpretes unidos por la "excelencia"

Cartel de 'Las Minas Flamenco Tour' - SO-LA-NA ENTERTAINMENT

ALICANTE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Alicante acogerá el 9 de mayo a las 20.00 horas 'Las Minas Flamenco Tour'. El cartel reúne a intérpretes de distintas generaciones y sensibilidades, "unidos por un mismo sello de excelencia".

La producción, presentada por la Fundación Cante de las Minas y producida por SO-LA-NA Entertainment, traslada a los escenarios "el pulso artístico, la verdad expresiva y la exigencia de uno de los certámenes más prestigiosos del flamenco", señalan los organizadores del evento en un comunicado.

Además, han apuntado que "hablar del Festival Internacional del Cante de las Minas es hablar de una referencia esencial del arte jondo". Nacido en La Unión (Murcia) en 1961, el festival ha convertido a este municipio murciano "en un santuario para el flamenco y en un espacio decisivo para la preservación, la difusión y la proyección contemporánea de los cantes mineros y de Levante", han apuntado.

"Declarado de Interés Turístico Internacional, el Cante de las Minas ha distinguido a lo largo de su historia a artistas que hoy forman parte de la memoria viva del género y continúa siendo una cantera de excelencia y un termómetro del flamenco que está por venir", han resaltado.

Así, han continuado, 'Las Minas Flamenco Tour' nace de la "vocación" de "llevar fuera de La Unión el prestigio, la emoción y el nivel artístico que han convertido al festival" en una auténtica "catedral del flamenco".

Según los organizadores, "la gira ofrecerá al público de Alicante una ocasión excepcional para disfrutar, en una sola noche, de un elenco integrado por artistas galardonados y vinculados al universo del Cante de las Minas, reunidos en un formato escénico concebido para acercar esa herencia a nuevos públicos sin perder autenticidad ni rigor".