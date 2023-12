Miquel Francés (CVMC) califica de "incidente aislado" la petición de la hermana de Barrera de retirar una noticia

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Miquel Francés, ha señalado que la petición de la trabajadora de À Punt y hermana del vicepresidente del Consell y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, de que se retirase una noticia sobre este último fue un "incidente muy puntual y aislado" que no tuvo "más consecuencias" --la información se emitió tal y como estaba prevista-- y sobre el que se actuó "enseguida".

Así lo ha expuesto durante su comparecencia este lunes, a petición de Compromís y PSPV, en la comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual que se ha celebrado en Les Corts, en la que ha comparecido para informar de lo sucedido el pasado mes de septiembre cuando la hermana de Barrera increpó a responsables de edición del informativo de mediodía de À Punt por la cobertura informativa sobre incompatibilidades del vicepresidente para ejercer como cargo público al figurar como administrador de siete empresas.

"Afortunadamente fue un hecho puntual que no tuvo más importancia", ha señalado Francés, quien ha añadido que "en ningún momento ni el Consell Rector ni Informativos recibió ninguna injerencia externa de orden político".

El presidente del Consell Rector ha relatado que la trabajadora "se dirigió a la persona responsable de editar para pedir la retirada de una noticia de la escaleta", que trataba sobre las posibles incompatibilidades de Barrera para ejercer su puesto como cargo público al figurar como administrador de siete empresas. "El equipo del informativo no permitió que este incidente afectara al contenido previsto en el guion, la noticia se emitió tal cual estaba prevista", ha recalcado.

Miquel Francés ha explicado que, al día siguiente por la mañana, esa trabajadora se presentó ante la responsable de Recursos Humanos de la corporación para pedir disculpas y que lo hizo tanto verbalmente como después de forma escrita.

"Dijo que había sido una equivocación, que lo hizo mal y de manera inapropiada, que dijo una serie de expresiones y cosas totalmente desafortunadas y que la perdonáramos", ha detallado Francés, antes de apuntar que la trabajadora pidió que se diese traslado de esas disculpas a la editora y las personas afectadas.

Después de ello, el ente público acordó un aplicar una sanción de carácter leve a la trabajadora, de acuerdo con "el régimen disciplinario que la corporación tiene pactado con sindicatos y todo el servicio público tiene en acuerdo con la Generalitat". En concreto, se aplicó el artículo 21.6 que fija que "se consideran falta leve los maltratos de palabra y faltas al respeto del personal".

"Los mecanismos de la corporación de alguna manera son suficientes para salvaguardar este tipo de actuaciones profesionales", ha defendido Miquel Francés.

El presidente del Consell Rector ha querido "hacer constar que los profesionales de la corporación han actuado con absoluta independencia" y con el "objetivo muy claro de ofrecer a la audiencia informativos plurales y rigurosos".

Durante la comisión, el diputado de Vox Joaquín María Alés ha sostenido que "jamás existió una situación de incompatibilidad de hecho y derecho" porque Barrera en ese momento estaba a tiempo de desvincularse con su condición de administrador de las empresas, al tiempo que ha señalado que no comparte el motivo de la comparecencia. Desde el PP, Jesús Lecha ha indicado que fue "un incidente particular que no tuvo ningún tipo de consecuencia".

EL RALL

Por parte del PSPV, Alicia Andújar, ha señalado que este suceso "no puede quedar en una simple anécdota" y ha pedido que no sea este episodio "el primero de muchos", para añadir que las "intromisiones eran constantes" en anteriores gobiernos del PP. De Compromís, la diputada Nathalie Torres ha señalado que espera que no vuelva a ocurrir ningún incidente de este tipo aunque tiene "poca fe" en ello y ha pedido explicaciones sobre las denuncias de censura en el programa de À Punt Ràdio El Rall.

En respuesta, Miguel Francés ha señalado que se han reforzado los protocolos para ofrecer garantías a los trabajadores y, sobre El Rall, ha señalado que es un espacio conveniado con la Red de Emisoras municipales Valencianas que "actúa con independencia" y CVMC no actúa en la escaleta.

Ha añadido que, según se le ha trasladado, hubo una entrevista larga y no dio tiempo de incluir determinados contenidos en la escalera. "A partir de ahí se hicieron interpretaciones", ha apuntado y ha añadido que no puede hablar en nombre de la red.