Miquel Navarro abre su Casa Taller, una "lectura coherente" de su legado con más de 400 obras

El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, (i) y el artista Miquel Navarro en la presentación a medios de La Casa Taller. - AYUNTAMIENTO MISLATA

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El legado del artista valenciano Miquel Navarro cuenta ya con un espacio en el que realizar "una lectura coherente" de su amplia producción y asegura la conservación, exhibición y difusión de este valioso patrimonio. Se trata de La Casa Taller, que este jueves se inaugura oficialmente en Mislata (Valencia), la localidad donde nació y reside el creador.

Más de 300 invitados --"habrá overbooking", bromea el propio Navarro-- asistirán esta tarde a la apertura de este museo taller, que previamente ha sido presentado a los medios de comunicación por el artista, acompañado del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa.

En los años ochenta, Miquel Navarro adquirió un antiguo almacén de productos de droguería en el histórico barrio de la Morería de Mislata para transformarlo en su taller. Durante más de cuatro décadas, este espacio, ahora transformado en la actual sede de la Fundació Miquel Navarro, ha sido el lugar donde el autor ha concebido, creado y trabajado gran parte de su producción escultórica, especialmente sus obras de gran formato.

Tras cuatro años de trabajo, ahora ve la luz un "ambicioso" museo cuyo proyecto de rehabilitación ha conservado los espacios originales, manteniendo cubiertas, muros y otros elementos constructivos que mantienen su esencia histórica e industrial poniendo en valor, así, el patrimonio artístico y cultural valenciano y respetando la memoria del lugar.

El espacio, que cuenta con 980 m2, se dispone en diversas áreas diferenciadas distribuidas en dos plantas, entre ellas un amplio espacio dedicado a mostrar parte de la colección permanente. En la planta superior también se incluye una sección destinada a la proyección de piezas audiovisuales y trabajos de videoarte realizados por el propio Navarro, una vertiente menos conocida de su trayectoria. Además, en el piso bajo se habilitará un área para la investigación y documentación, con una extensa biblioteca, una sala de exposiciones temporales y un patio abierto.

La colección de la Fundació Miquel Navarro reúne una amplia representación de la trayectoria creativa del artista, gracias a la donación realizada por el autor, integrada por 81 esculturas, 83 fotografías, 51 acuarelas, 53 serigrafías, 9 pinturas, 43 dibujos, 7 collages y más de 25 carteles, así como varias películas y documentales que hoy pueden contemplarse en este mágico y majestuoso espacio reconvertido en Casa Taller.

Este catálogo, que supera las 400 obras, permite recorrer las distintas etapas de la producción de Miquel Navarro y descubrir la diversidad de lenguajes, materiales y formatos que han definido su obra a lo largo de más de medio siglo.

Para Navarro, La Casa Taller representa que su obra "esté reunida, que no esté perdida y que se puede hacer una lectura coherente", que no esté sometida a ventas o subastas de otras en manos privadas.

Cuando se le ha preguntado si hay alguna obra que eche de menos en este museo en su población natal, ha dicho recordado que, además de la expuestas, el almacén está repleto de piezas, por lo que la muestra se irá renovando y se irán exhibiendo trabajos de otros autores en dialogo con las suyas propias. "No puedo poner el Parotet aquí", ha apostillado entre risas.

Por su parte, Carlos Fernández Bielsa ha agradecido su generosidad al creador mislatero y ha recalcado que hoy es un día "muy importante para la cultura valenciana porque va a tener un museo de primer nivel de uno de los artistas internacionales más importantes de la Comunitat".

"POR ENCIMA DE SIGLAS"

El primer edil ha recordado que en estos momentos la Fundación está financiada "al 100%" por el Ayuntamiento de Mislata, con una dotación de 200.000 euros anuales. Pero ha subrayado que el objetivo es que "otras instituciones puedan colaborar".

Aquí ha hecho "un llamamiento" a la Generalitat y a la Diputación de Valencia (la corporación provincial ha financiado la adecuación de las instalaciones) para que "aporten", ya que "merece la pena el hecho de poder exponer la vida y la obra de un artista como Miquel Navarro". "Por encima de siglas, lo importante es Miquel Navarro", ha defendido.

Preguntada por el cese que se produjo de los patronatos de la fundación al haber transcurrido cuatro años, el alcalde ha comentado que habrá que "preguntar a las administraciones, tanto a la Generalitat como a la Diputación, por qué no ha sido posible su colaboración permanente. A mí me gustaría", ha manifestado.

Miquel Navarro (Mislata, 1945) es una de las figuras fundamentales del arte contemporáneo español. Premio Nacional de Artes Plásticas 1986, su obra abarca más de cinco décadas de creación y se caracteriza por un lenguaje propio en el que conviven escultura, dibujo, grabado, acuarela, instalación, fotografía y creación audiovisual.

Reconocido internacionalmente por sus ciudades escultóricas y por una producción marcada por la exploración del paisaje urbano, la arquitectura, el cuerpo y la naturaleza, ha expuesto en destacados museos y centros de arte nacionales e internacionales. Asimismo, sus esculturas monumentales forman parte del espacio público de numerosas ciudades y de importantes colecciones institucionales.