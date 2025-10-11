Miramar supera los 267 l/m2 en tres días de la dana Alice y numerosos municipios valencianos acumulan más de 200 l/m2

Carreteras anegadas de agua en Alcàsser durante el episodio de lluvias de la dana Alice. - EUROPA PRESS TV

VALÈNCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Miramar, en la comarca de la Safor, ha superado los 267 litros por metro cuadrado (l/m2) en los tres días que dura la dana Alice; mientras que numerosos municipios de la Comunitat Valenciana han acumulado más de 200 l/m2 en este periodo.

Así lo indican los observatorios de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) durante las últimas 72 horas y las estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, según los observatorios de Avamet, en Miramar Playa se han acumulado 267,8 l/m2 en las últimas 72 horas, seguida de observatorios de Gandia, como el de camí de la mar que llega a 262,7; o el de Castelló de Illes Columbretes, con 252,8 l/m2.

Por su parte, según las redes de Aemet, en la localidad de Miramar se han alcanzado 235,4 l/m2; y hay "muchas localidades" de la Safor y zonas próximas a l'Albufera de València que superan los 200 l/m2 en los últimos tres días.

Asimismo, Aemet ha indicado que hay otros municipios aproximándose a los 200 como Barx (197,4 l/m2) o Pinet (194,4 l/m2). También hay numerosas localidades valencianas por encima de 100 l/m2 durante los tres días, entre las que Aemet destaca Ontinyent, con 125,6 l/m2; Pego, 116,8 l/m2; Xàtiva, 113,8 l/m2; Alcoi, 112,4 l/m2; Sagunt, 110 l/m2; Castelló de la Plana, 109,2 l/m2; o València, 98,2 l/m2.

En la jornada del viernes, la mayor adversidad del episodio se produjo en el litoral de la Vega Baja, con más de 150 l/m2 acumulados Pilar de la Horadada y más de 100 l/m2 en otras localidades de la comarca, como Rojales o San Miguel de Salinas, ha puntualizado Aemet.

Así, ha expresado que, aunque ha habido momentos de torrencialidad, hasta ahora "lo más significativo es la persistencia", ya que se han registrado grandes acumulados, pero en tres días, "cuando en los episodios más adversos esas cantidades se registran en unas pocas horas".

Aemet ha insistido en que este viernes fue el peor día del temporal en Alicante y sur de Valencia, mientras que este sábado se prevé que lo sea en Castellón y el norte de Valencia, que son las zonas donde esta mañana se han focalizado las precipitaciones.

No obstante, ha agregado que a partir del domingo, día en el que se prevé que la zona de mayor adversidad esté en el litoral norte de Castellón, "va a continuar la inestabilidad" y el lunes también habrá avisos activos por lluvias. Además, ha apuntado que es "probable" que gran parte de la semana que viene siga "este panorama meteorológico inestable, sobre todo en las zonas litorales".

Durante la jornada del sábado, sobre las 12.30 han ido cesando las lluvias en Valencia, mientras que se han generalizado e intensificado en Castellón, con tormenta en el litoral. "Esas tormentas litorales son muy peligrosas, porque provocan mucha lluvia en poco tiempo y la zona litoral de Castellón tiene muy cerca sierras litorales", ha advertido la agencia meteorológica.