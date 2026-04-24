El Misteri d'Elx dará un concierto en Londres coincidiendo con sus 25 años como Patrimonio de la Humanidad

Archivo - Misteri d'Elx - Sonia Arcos - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha anunciado que el Misteri d'Elx dará un concierto en la ciudad de Londres el próximo 17 de julio, coincidiendo con la celebración del 25 aniversario de la Festa como Patrimonio de la Humanidad reconocido por la Unesco y como "promoción y proyección en todo el mundo".

La iglesia católica St. Etheldredás Roman Catholic Church, ubicada en el centro de Londres y cercana a la Abadía de Westminster, será el lugar que acoja este concierto de una duración aproximada de 60 minutos. En él, participarán alrededor de 40 miembros de la Capella y la Escolanía, que interpretarán algunos de los momentos más representativos de la festividad.

"Es un compromiso de este gobierno municipal difundir y dar a conocer nuestra joya más universal, nuestro Misteri d'Elx por todo el mundo y un año después de llevarlo a la Iglesia de Saint Étienne du Mont de París, ahora es el turno de Londres", ha señalado Ruz, quien ha asegurado que "es un honor poder llevar la Festa a esta ciudad y con el soporte del Instituto Cervantes de Londres".

El concierto no será escenificado y la música irá acompañada de imágenes de la Festa relacionadas con cada uno de los momentos de la interpretación. Además, incorporarán textos traducidos al inglés, señala el Ayuntamiento de Elche en un comunicado.

La expedición a Londres la formarán miembros de la corporación municipal, cantores y escolanos junto a representantes del Patronato del Misteri d'Elx. Además, allí acudirán miembros del Instituto Cervantes de Londres, de la Embajada Española en la capital británica y responsables de turismo del país.

Por su parte, el presidente de la Junta Rectora del Patronato del Misteri d'Elx, Francisco Borja, ha asegurado: "Queremos hacer lo más grande posible por la Festa y continuar asombrando a Europa con este concierto tras París o Roma".

PROMOCIÓN TURÍSTICA

De manera previa al concierto, como ya ocurrió el pasado año en París, también habrá una presentación de Elche como destino turístico en el Instituto Cervantes de Londres, que estará dirigida a profesionales del turismo, agentes de viajes y prensa especializada.

La edil de Turismo, Irene Ruiz, ha afirmado que estas acciones en Londres se incluyen dentro de la subvención de la Generalitat Valenciana a través del convenio con Turisme Comunitat Valenciana, para la promoción de Elche como destino, que van acompañadas de más iniciativas durante todo el año.

Al mismo tiempo, según el consistorio, se hará una campaña de comunicación en medios 'online' y 'offline' durante las semanas previas al concierto para promover Elche como destino turístico en Londres.

En este sentido, Ruiz ha aseverado que el mercado británico es el "principal emisor" de turistas hacia el destino "a nivel internacional", ya que "en dos años" el crecimiento ha sido del 20 por ciento a nivel de número de turistas y de pernoctaciones, ha indicado.