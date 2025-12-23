El Miteco financia con más de 42,5 millones la regeneración de playas dañadas en la costa valenciana

Archivo - Vecinos alertan del estado de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa. - AAVV PLAYAS DE ALMARDÀ, CORINTO Y MALVARROSA

El Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través del secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, ha firmado el contrato de regeneración de las playas de Canet, Almardà, Corinto y Malvarrosa --entre Canet d'en Berenguer y Sagunto--; El Perelló, El Pouet y Les Palmeres (Sueca) y El Marenyet y L'Estany (Cullera), todas en el litoral valenciano.

La actuación se produce en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta con un presupuesto de adjudicación que asciende a 42.659.244,47 euro (IVA incluido).

El plazo de ejecución previsto es de cinco meses. Se estima que el inicio de los trabajos pueda comenzar a lo largo del próximo mes de enero con las acciones ambientales previas y la construcción de espigones en las playas de Cullera, detalla el departamento que dirige Sara Aagesen en un comunicado.

El proyecto incluye la definición completa de las obras, así como importantes intervenciones correspondientes a la vigilancia ambiental. Los trabajos principales consisten en la regeneración mediante aporte masivo de sedimento, así como su extendido y perfilado en las playas objeto del contrato. Las actuaciones se complementan con medidas ambientales, como la restauración dunar y mejoras de accesos, construcción de espigones y retirada de estructuras marítimas en las playas del Marenyet y l'Estany de Cullera.

Para la regeneración será necesario dragar arena del banco submarino situado frente a la costa de Sueca y Cullera --mediante la draga de succión en marcha Bonny River-- colocando el material dragado en playa a través de un sistema de tuberías flotantes, sumergidas y terrestres.

ACTUACIONES POR TRAMOS

La regeneración del tramo de costa de las playas de Canet, Almardà, Corinto y Malvarrosa (Canet d'en Berenguer y Sagunto) comprende el litoral situado entre la gola de Queralt y el puerto de Siles, con una longitud de costa aproximada de 5.200 metros, mediante aporte de 1.262.840,77 m3 de arena procedente del banco submarino (distancia aproximada 46,5 km a la zona de regeneración).

Se realizará también el cribado de material sedimentario en las playas de Almardà y Corinto (volumen a cribar estimado 7.500 m3 y gravas a extraer 5.000 m3) para su recolocación en la playa de Malvarrosa junto con la prolongación del encauzamiento de la Gola de Quartell con el objetivo de mantener la capacidad de drenaje que sea compatible con el incremento de anchura de playa alcanzado.

Además, se realizarán trabajos de regeneración dunar al norte de la Gola de Quartell, con la revegetación de especies dunares y la instalación de vallado blando de protección.

En cuanto a la regeneración del frente costero entre la Gola de El Perelló y la Gola del Rey --con una longitud de unos 3.500 metros-- consistirá en el aporte de 705.311,31 m3 de arena para alcanzar un incremento medio de anchura de playa de 22 metros sobre la existente con sedimento procedente del banco submarino de Sueca-Cullera (distancia aproximada 9,4 km a la zona de regeneración).

La actuación incluye una regeneración dunar a pie del paseo marítimo existente, con un ancho medio aproximado de 7 metros y la instalación de vallado blando de protección. La recuperación del frente de costa entre el espigón sur del encauzamiento de la desembocadura del río Júcar y la Gola de L'Estany -con una longitud aproximada de 2.900 metros-, tendrá como objetivo conseguir un ancho útil de al menos 40 metros en las zonas más comprometidas, mediante aporte de 1.078.628,47 m3 de arena. El sedimento procederá del banco submarino de Sueca-Cullera (distancia aproximada 11 km de las playas a regenerar).