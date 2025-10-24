Miteco invertirá 56,3 millones en un plan de restauración y mejora de resiliencia de l'Albufera de València tras la dana

La vicepresidenta y ministra del Miteco, Sara Aagesen, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la comisionada de la dana, Zulima Pérez. - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) invertirá 56,3 millones de euros en un plan de restauración de l'Albufera de València tras la dana del pasado 29 de octubre de 2024, así como la mejora de los procesos ecohidrológicos y de la resiliencia ante futuros eventos climáticos extremos, en una recuperación "integral más allá del propio lago", que interviene también en cuencas y humedales con los que está vinculado.

Así lo ha avanzado este viernes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en València, en la presentación del 'Plan de actuaciones para la recuperación y mejora de la resiliencia de l'Albufera', en la que ha estado acompañada por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

La vicepresidenta tercera ha enfatizado que l'Albufera es un espacio "singular y emblemático, y uno de los humedales más valiosos de Europa", por lo que con este plan buscan dar "un paso más", con actuaciones para la recuperación y "una visión más estratégica de mejorar la resiliencia, de prevenir ante situaciones de eventos extremos".

Para ello, ha avanzado que se movilizarán 56,3 millones de euros, después de que en la dana del 29 de octubre de 2024 l'Albufera recibiera "entre el 50 y el 70 por ciento de los aportes hídricos que recibe en un solo año" y que el nivel pasara "de 10 a 110 centímetros".

Así, la alta carga sedimentaria movilizada dañó las estructuras y elementos de gestión hídrica los filtros verdes de mejora de la calidad de las aguas y que benefician a la biodiversidad.

En este contexto, entre los objetivos del nuevo plan se busca mitigar los efectos de futuros eventos climáticos extremos, aumentando la capacidad natural de retención de agua y sedimentos mediante restauración hidrológico-forestal y soluciones basadas en la naturaleza; restaurar y mejorar la orla vegetal de l'Albufera, para que actúe como filtro verde y barrera natural ante nuevos episodios extremos; reforzar su papel en la adaptación al cambio climático, considerando los escenarios que se prevén para las cuencas de la zona; y mejorar los flujos y procesos ecohidrológicos, así como la conectividad ecológica entre cuencas, zonas costeras y marinas.

Para ello, Aagesen ha detallado que el plan se divide en cuatro líneas estratégicas, centradas en el refuerzo del conocimiento científico, diagnóstico y seguimiento tras la dana, dotado con 1,4 millones. Incluye programas de muestreo en el humedal y un estudio técnico integral para tener "mejor conocimiento" sobre el funcionamiento del ciclo integral del agua "para que las medidas sean las mejores.

La segunda línea se basa en la restauración integral de las cuencas relacionadas con l'Albufera, con 29,7 millones, entre las que hay actuaciones de restauración hidrológico-forestal; de dominio público hidráulico --como la mejora de la red hídrica de la Acequia del Oro, restauración del Poyo en Marjal Norte, de acequias y de biodiversidad de cauces en Marjal Sur--, o la restauración del frente litoral.

En cuanto a la tercera línea, incorpora actuaciones de restauración y mejora de la calidad del agua en l'Albufera --14,9 millones--, con la creación del cinturón verde en el norte del lago, restauración de la orla de vegetación perimetral o de hábitats de la laguna.

10 MILLONES A NUEVOS PROYECTOS SOCIOECONÓMICOS

La cuarta se basa en el sistema de asesoramiento científico y fomento social, dotada con 10,2 millones, y que incorpora la creación de un panel científico con información actualizada, potenciar la coordinación entre administraciones y también dentro del Miteco y la convocatoria de ayudas de mejora ambiental en el ámbito agrario de l'Albufera.

Respecto a estas ayudas de mejora ambiental, dotadas con 10 millones de euros, serán para nuevos proyectos socioeconómicos innovadores, especialmente relacionados con la agricultura, para apoyar el desarrollo socioeconómico de la zona.

"Es un compendio de actuaciones y medidas, porque l'Albufera no se puede ver de forma aislada, sino con todas las actuaciones de fuera a dentro", ha enfatizado Aagesen, al tiempo que ha agregado que el plan debe llevar "no solo a la recuperación, sino a la mejora de la resiliencia".

La ministra ha resaltado que este plan ha sido trabajado con la Generalitat Valenciana, quienes han presentado parte del paquete de actuaciones. "Lo importante aquí es siempre trabajar de forma conjunta, sinérgica y por el interés general", ha enfatizado.

MUS: "SE CONSEGUIRÁ LA MITAD" DE LO PROPUESTO POR CONSELL

En este contexto, Vicente Martínez Mus ha subrayado que "todo lo que sea colaboración es bueno" y que "es el camino". "El poder venir a hacer algo conjunto es una buena noticia, es lo que tendría que ser la tónica habitual", ha recalcado, y "no la excepción".

A renglón seguido, el conseller ha precisado que las propuestas presentadas por la Generalitat al Ministerio sumaban 46 millones de inversión --el Plan de Acción de l'Albufera--, que se han sumado "de forma parcial" al plan de Miteco, con el que "se va a conseguir prácticamente la mitad" de lo planteado por la administración autonómica.

Ha detallado que la hoja de ruta integral de la Generalitat se estructuraba en potenciar los servicios ambientales de regulación hidrológica, asegurar la restauración y protección del medio natural e impulsar el desarrollo económico y social sostenible del entorno.

Así, ha sostenido que en la Generalitat "preocupa y mucho" l'Albufera y ha afirmado que han destinado "cerca de 100 millones" a la protección del humedal y cree que "todo lo que se sume a partir de ahí" es "buena colaboración". No obstante, ha advertido que estarán "muy encima" de que el plan de implemente.

Además, ha señalado que hay puntos del plan que "no tienen una relación estrictamente directa" con l'Albufera, como la recomposición de las cuencas o la regeneración de la costa, pero ha agregado que "es verdad que todo suma". "Todo lo que sea sumar será bueno", ha insistido Mus, quien ha abogado por "evitar duplicidades" en las actuaciones del Gobierno y la Generalitat para "afinar toda la eficiencia de los recursos para que sea lo más productivo posible".

AYUDAS EMPLEA VERDE Y FRENTE A INUNDACIONES

Aagesen ha resaltado que este plan se une a las actuaciones que está llevando a cabo la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que "también apoyan la conservación" de l'Albufera y que suman 76,1 millones en obras. Por ello, en total el Ministerio invertirá 132,5 millones.

Por otro lado, Aagesen ha avanzado que este lunes se publicará la convocatoria de ayudas Emplea Verde, dotada con 5 millones a través de la Fundación Biodiversidad, para restaurar y recuperar áreas urbanas, rurales y naturales en los municipios afectados por la catástrofe, en las que "también se verá beneficiada" l'Albufera. Los municipios y entidades sin ánimo de lucro podrán presentar proyectos.

Igualmente, ha señalado que el Miteco está "acelerando trámites" en la línea de ayudas directas para municipios afectados por la dana con mayor riesgo de inundación, dotada con 60 millones. El objetivo es adaptar viviendas, comercios, zonas industriales e instalaciones ganaderas ante el riesgo de inundación; así como que los municipios desarrollen sus planes municipales al respecto.

"El Real Decreto que regula estas ayudas ha superado ya su periodo de audiencia y aceleraremos los trámites para que los fondos empiecen a llegar a los ayuntamientos en el plazo de un mes", ha asegurado la ministra.