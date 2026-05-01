El mito de David Bowie brilla en el Roig Arena con la voz de músicos valencianos de la escena de los 80

Concierto homenaje a Bowie en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El mito de David Bowie brilló este jueves por la noche en el Auditorio Roig Arena de València con la voz de músicos valencianos de la escena musical de los años 80, en un concierto homenaje con motivo del décimo aniversario del fallecimiento del intérprete británico.

Reconocidos músicos valencianos, con trayectorias en bandas clave del pop y del rock español como Presuntos Implicados, Seguridad Social, Glamour, Comité Cisne, Falsa Pasión, Sunken Screens o Licence to Blow se subieron al escenario de la sala del recinto valenciano para celebrar la obra y legado del británico, según ha informado elauditorio en un comunicado.

Diez años después de su fallecimiento, la figura de Bowie sigue operando como "referencia transversal" en la música contemporánea. Su capacidad para redefinir códigos estéticos, explorar nuevos lenguajes sonoros y construir identidades artísticas complejas lo sitúa como uno de los creadores más influyentes del último medio siglo.

El repertorio del concierto recorrió algunos de sus temas más reconocibles, como 'Starman', 'Life on Mars?' o 'Space Oddity', a través de una lectura que pone en valor la vigencia de su legado.

Además, el espectáculo incorporó una dimensión visual, con la intervención en directo de Jesús Arrúe, conocido como el "pintor de las miradas" y autor del primer grafiti indultado en España, dedicado a Bowie.

Los músicos que participaron en este homenaje musical a David Bowie son Salva Ortiz, Adolfo Barberá, Pepe Mallent, Honorio Barranco, Peter Sebastian, Jorge Moreno, Vicente Montesinos y José Luis Macías.