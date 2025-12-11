Mompó afirma que no tiene "ningún problema" con Pérez Llorca y que habla con él a diario: "Nos conocemos plenamente"

Archivo - El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ofrece declaraciones a la prensa - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València y líder del PP provincial, Vicent Mompó, ha asegurado que no tiene "ningún problema" con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con quien habla a diario: "Nos conocemos plenamente".

De este modo lo ha manifestado este jueves, en declaraciones a los medios en una visita a la plaza de Toros de València, al ser preguntado por su relación con el nuevo jefe del Consell, por si tiene previsto mantener algún encuentro con él como presidente del PP de la provincia de Valencia y por si está "molesto" porque no se haya producido todavía esa reunión.

"Para nada, no tengo que mostrar ninguna reunión en concreto porque la relación es diaria (...) y como personas que hemos llevado siempre la organización del partido nos conocemos plenamente", ha expresado, al tiempo que ha incidido en que hablan "a diario", aunque no lo han "visibilizado", algo que tampoco le "preocupa".

"Lo mío es trabajar, lo mío es continuar en el día a día y, por supuesto, con Juanfran Pérez Llorca, igual que él habla conmigo siempre que lo necesita, que prácticamente es a diario, yo también. Sin ir más lejos, antes de entrar aquí estábamos 'whatsappeando' y hablando cositas, o sea que en la relación no hay ningún problema", ha agregado.