Mompó sobre su apoyo al valenciano: "Yo tengo principios y el valenciano es uno de ellos que no quiero tocar"

El presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó, ha subrayado este martes su apoyo al fomento del valenciano a través de la corporación provincial ya que considera que es una lengua que "corre peligro": "Yo tengo principios y el valenciano es uno de ellos que no quiero tocar", ha aseverado.

En estos términos se ha expresado este martes Mompó durante su visita a la sala de Urgencias Pediátricas del Hospital General de València para ver la nueva decoración impulsada por el área de Foment del Valencià de la corporación provincial para transformar el espacio en un lugar "más amable, más acogedor y más humano".

"Estamos contentos de que nuestros niños que hablan valenciano también puedan estar en un lugar más cómodo y que, los que no hablan valenciano, pues que sea como un primer contacto también amable y agradable y que tengan una buena experiencia", ha subrayado.

En este sentido, ha asegurado que desde el Área de Foment del Valencià tienen la intención de "exportar" esta iniciativa a otros centros hospitalarios ya que quieren que el valenciano tenga "una buena salud".

Preguntado por la importancia de defender el valenciano "más que nunca", el presidente de la Diputación ha insistido en que desde que entró en la administración provincial ha querido hacer de ella una institución "útil, que la gente vea que los impuestos se destinan a mejorar la calidad de vida de las personas" pero que también fuera "reivindicativa y que defendiera lo nuestro".

"Y, como he dicho siempre, por activa y por pasiva, qué hay más nuestro que la lengua que nos une a todos los valencianos", ha planteado.

En este sentido, interrogado por las últimas declaraciones de Vox sobre la posibilidad de retirar su apoyo a su gobierno en la corporación provincial si colabora con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) --Ens Uneix, su socio, ultima un protocolo para "salvar" las actividades de la entidad ante los "recortes"--, Mompó ha aseverado que "Vox es libre de pensar o de hacer lo que considere; Vicente Mompó no es de Vox, es del Partido Popular".

"Si las instituciones valencianas no apoyamos, no apostamos por lo que es nuestro, y qué és más es nuestro que nuestra lengua, quién lo va a hacer", se ha preguntado Mompó, al tiempo que ha asegurado que desde la Diputació se va a continuar en la misma línea de defensa del valenciano, que "es buena".

Asimismo, ha indicado que esta cuestión ha generado debate entorno a la lengua lo cual considera "bueno" pero que también hay que "dejar fuera el ruido": "No me van a encontrar en el enfrentamiento. Creo que estamos aquí para hacer cosas bonitas, para ayudar, y para que la gente crea en la política y crea que las instituciones están para mejorar su vida", ha defendido.

Respecto a si está cómodo con que su pacto con Ens Uneix --con quien comparte gobierno en la Diputación-- esté creando "estos problemas", Vicente Mompó ha indicado que problemas hay "todos los días" en todos los ámbitos, pero aboga por buscar lo que "une", al tiempo que defiende el buen funcionamiento de ese acuerdo de gobierno.

"No solo es así en la política, en casa también hay problemas, con mis hijos también hay problemas, con mi mujer, o sea, discusiones hay todos los días, pero tú puedes ir por el camino de buscar ese enfrentamiento, o puedes ir por el camino de buscar lo que te une, nunca mejor dicho", ha destacado.

En esta línea, ha asegurado que el pacto con Ens Uneix funciona "bien": "Ellos toman sus decisiones, habrá cosas que no las haría como ellos, igual que seguramente ellos habrá cosas que no harían como yo, pero por eso tenemos libertad cada uno nuestra área", ha incidido.

"Yo creo que en la política actual hace mucha falta también intentar empatizar con el que tenemos enfrente, aunque piense diferente, que no pasa nada, e intentar llegar a acuerdos, que yo creo que la gente es lo que pide, que intentemos llegar a acuerdos y que actuemos en positivo", ha remarcado.

Preguntado por si, de cara a un posible escenario en el que se necesite el apoyo de Vox cambiaría alguna cosa sobre su política del valenciano, el presidente de la Diputación ha señalado que no está "cerrado" ni tiene "líneas rojas" con ningún partido ya que lo importante es "llegar a acuerdos".

No obstante, ha incidido en que tiene sus "propios principios" y que "el valenciano es uno de ellos que no quiero tocar porque renunciaría a lo que soy". "Dejaría de poder mirar a los ojos a las personas que me han parido o que me conocen desde pequeño", ha afirmado.

"Respeto a todo el mundo, como no puede ser de otra forma (...) Vivimos en una comunidad autónoma donde hay gente que es castellanoparlante y hay gente valencianoparlante, pero considero que el valenciano es el que corre peligro, y que el valenciano desde las instituciones valencianas pues es lo que tenemos que apoyar, pero no por ninguna razón excluyente, sino porque ya hay otras instituciones que ya apoyan también el castellano", ha manifestado.

Sobre si considera que tiene sentido que su gobierno y el de la Generalitat estén haciendo políticas "totalmente contrarias" en cuanto a fomento del valenciano, Mompó ha indicado que no considera que sean políticas contrarias y que el contexto político de la Diputació no es el mismo que en Les Corts y ha deslizado que si los partidos que critican las acciones que lleva a cabo la Generalitat apoyaran los presupuestos o apoyaran otras acciones, "igual el resultado no sería el mismo".

"Yo creo que todos tienen que hacer autocrítica, todos tienen que ver que queriendo aportar en positivo se puede llegar a mucho más juntos. Entre los partidos con los que ideológicamente puede parecer que hay más discrepancias, el 90% de las acciones son las mismas. En los presupuestos de las instituciones son prácticamente fijos. Varía muy poco", ha concluido.