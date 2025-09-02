Llanos (Vox) replica a Mompó: "Groucho Marx también tenía sus principios y los cambiaba según le interesaban"

VALÈNCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha emplazado al presidente de la Diputación de Valencia, el 'popular' Vicent Mompó, a que "aclare sus principios" sobre el valenciano y ha lamentado que "haga de las suyas" en la corporación provincial, donde gobierna con Ens Uneix. "Groucho Marx también tenía los suyos y los cambiaba según le interesaban", ha deslizado.

"Si él está con la unidad de la lengua, que lo diga; si está apoyando la AVL --Acadèmia Valenciana de la Llengua--, que lo diga; si está apoyando que el separatismo catalán puede someternos como súbditos y como catalanes de segunda a los valencianos, que lo diga", ha expresado en declaraciones a los medios.

Así lo ha manifestado, después de que Mompó haya insistido este martes en su apoyo al fomento de la lengua propia de la Comunitat Valenciana desde la Diputación. "Yo tengo principios y el valenciano es uno de ellos que no quiero tocar", ha aseverado.

José Mª Llanos, por su parte, ha instado al líder provincial y también presidente del PP de la provincia de Valencia a que "nos diga cuáles son sus principios" sobre el valenciano y a que "los aclare".

No obstante, ha matizado que Mompó "puede tener sus principios", ha señalado que "Groucho Marx también tenía los suyos y los cambiaba según le interesaban" y ha lamentado que el PP, "cuando depende de Vox, apoya la lengua valenciana frente a la imposición del caballo de Troya que es la AVL", pero cuando "no depende de Vox, el señor Mompó hace de las suyas".

En cualquier caso, ha garantizado que el "punto de vista" de Vox sobre esta cuestión "no va a cambiar" y ha insistido en afirmar que la Acadèmia Valenciana de la Llengua es "una traición a la lengua valenciana" y un "ataque a los valencianos".