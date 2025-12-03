Mompó celebra la nueva etapa del Consell para seguir con la reconstrucción tras la dana: "Queda muchísima faena"

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, ha celebrado la puesta en marcha de la nueva etapa del Consell, presidido por Juanfran Pérez Llorca, para poder continuar con la reconstrucción tras la dana: "Queda muchísima faena por hacer", ha sostenido.

En estos términos se ha expresado este miércoles Mompó tras la presentación en el Museu Valencià de la Il.lustració i la Modernitat (MuVIM) de la muestra 'El Santo Cáliz de València' donde ha señalado que Pérez Llorca tiene "la mano la Diputación va a continuar trabajando en nuestros pueblos porque queda muchísima faena por hacer y yo creo que eso es realmente importante".

Asimismo, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que, "más allá de las personas", lo "realmente importante" es que el Consell "no pare" y que "continúe" y, en este sentido, ha reconocido que "teníamos ganas ya que jurara el cargo el presidente y de que se hicieran los cambios que considerara oportunos".

"Tenemos ganas de ponernos en marcha y de estar a la altura porque (...) en un momento de crispación, lo que falta es poner luz, lo que falta es que vayamos todos a una, que dejemos de echar barro porque queda mucho de barro por quitar", ha apuntado.

En esta línea, ha abogado por que, "ahora que ya está el Consell nombrado, no hay ninguna excusa para que todas las administraciones vayamos a una y que podamos, de una vez por todas, demostrar que, a pesar de todo lo que ha pasado, somos capaces de dar un paso adelante y de ir todos juntos".

Respecto a que la Presidencia de la Generalitat asuma la competencia en política lingüística y promoción del valenciano, el presidente de la Diputación ha indicado que le parece "muy bien" y ha añadido: "Juanfran Pérez Llorca ha visto que la Diputación, en este caso, desde la presidencia, también cogimos política lingüística e imagino que si ha copiado el modelo de la Diputación es porque le gusta como se está haciendo".

Y, en este sentido, ha confiado en que la Generalitat en conjunto "continúe apoyando, promocionando e impulsando nuestra lengua", al tiempo que ha pedido dejar de lado "la crispación" y ha reivindicado que "los valencianos somos todos: los que hablan valenciano y los que hablan castellano".

"Es importante también que desde la Generalitat se apueste por nuestra lengua, por el valenciano. Que nosotros tengamos claro que nuestra lengua es el valenciano y que queremos que todas las instituciones, igual que universidades, igual que el mundo docente, pues apueste también por nuestras formas y que entre todas y todos consigamos dar la importancia que tiene nuestra principal señal de identidad", ha manifestado.