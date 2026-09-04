Mompó, a Morant: "Siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez. No vales para nada, así de claro"

Archivo - El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ofrece declaraciones a la prensa - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València y líder del PP en esta provincia, Vicent Mompó, ha calificado a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, de "lameculos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha espetado: "No vales para nada, así de claro".

La polémica ha surgido a raíz de un mensaje de Mompó en su cuenta de 'X' publicado este viernes, en respuesta a un tuit de Morant del día anterior que reaccionaba a una información periodística sobre el informe de la Jefatura de Recursos Humanos de la Diputació trasladado a la jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana.

El juzgado solicitaba información sobre si en la lista de difusión a la que se envió el correo por el que se acordaba la suspensión de la actividad de los centros dependientes de la corporación provincial y el cierre --a partir de las 14:00 del día de la dana-- estaban incluidos todos los diputados y sus asesores y para que informara de las suspensiones de cursos de formación. Recursos Humanos de la Diputació confirmó que el listado incluía a los diputados y diputadas, asesores, presidente y vicepresidenta.

En su mensaje de X publicado el jueves, Morant señalaba y criticaba: "Así de claro: la Diputació de València avisó a sus trabajadores y suspendió actividades por la dana. Su presidente, que estaba en el Cecopi, lo sabía. Mompó conocía las medidas preventivas, pero decidió avisar solo a su entorno. Al resto de valencianos, no".

Mompó ha respondido este viernes al tuit de la líder del PSPV: "Los valencianos de cordura intentábamos ayudar. En cambio, tú apareciste dos días después en el helicóptero Pedro Sánchez, el de 'Si quieren más recursos, que los pidan'. Todo el mundo sabe que, en las tragedias que hemos sufrido, te ha preocupado mucho más dónde están las cámaras que las personas afectadas". Seguidamente, recrimina a Morant: "Diana, siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez. No vales para nada, así de claro".

PSPV: "VERGÜENZA", "MACHISTA", "AGRESIVIDAD"

Varios dirigentes del PSPV han salido a criticar este mensaje del presidente de la Diputació. El secretario de Organización de los socialistas valencianos, Vicent Mascarell, ha recriminado a Mompó que hable "el presidente más mentiroso después de --el 'expresident' de la Generalitat Carlos-- Mazón, el que no recuerda nada, el que borró llamadas y whatsapps, el que solo avisó a la familia" el día de la dana. "Qué vergüenza. Calla la boca o habla para decir la verdad", añade.

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha agregado que no sabe si el mensaje del presidente del PP de la provincia de Valencia le da "más asco por machista o por la agresividad del comentario" y ha exigido al dirigente 'popular' unas "disculpas inmediatas".

También el secretario general del PSPV en la provincia de Valencia y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, se ha preguntado "en qué manos de gente infame estamos" y ha avisado al PP: "Los valencianos de trellat os van a mandar al rincón de pensar".

"Opina el que más tiene que callar, el portavoz y encubridor de Mazón, el del Ventorro, el que dice una cosa y la contraria al mismo tiempo, el que borra los mensajes y llamadas para que no se sepa la verdad, el que no se acuerda de nada, el que miente en sede judicial y a las preguntas de la jueza de la dana responde no me acuerdo en 30 ocasiones", ha considerado sobre Mompó.

Y el diputado del PSOE en el Congreso Víctor Camino ha calificado el tuit de Mompó de "machista y maleducado" y ha asegurado que este "no va solo contra Diana Morant", sino también contra el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

"Con insultos, Mompó piensa que --el líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo le designará candidato a él y no al actual 'president'. Esto es el PP valenciano. Tenemos que pasar la página de los chicos de Mazón", ha reclamado.