Mompó pide "altura de miras" en las negociaciones de PP y Vox para suceder a Mazón: "Tendrán que ceder todos"

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la provincia de Valencia y también presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha pedido "altura de miras" en la negociación entre PP y Vox para acordar la persona que sucederá a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. "Lo interesante es poder llegar a acuerdos; tendrán que ceder todos", ha recalcado.

Así se ha manifestado este jueves Mompó en declaraciones a los medios de comunicación en Madrid, donde ha asistido al acto de celebración del décimo aniversario de 'Okdiario', al ser preguntado por los periodistas por cómo ve las negociaciones entre ambas formaciones para elegir al futuro 'president'.

Al respecto, Mompó ha afirmado que "de momento sigue todo igual", aunque ha precisado que él no participa en las conversaciones, sino que las llevan "desde el PPCV, negociando con el presidente nacional, con la directiva de Génova".

Interpelado sobre "hasta qué punto puede ceder" el PP en las negociaciones con Vox, el presidente del PP en la provincia de Valencia ha insistido en que él no está en las negociaciones, por lo que no puede contestar a esta pregunta. Sin embargo, ha defendido que "lo importante es llegar a acuerdos".

"Lo importante es ayudar a nuestros municipios y ¿dónde está el límite? Pues no lo sé. Al final, lo importante es sentarnos; cuando te sientas a hablar con alguien que piensa diferente lo interesante es poder llegar a acuerdos. Tendrán que ceder todos y, a partir de ahí, pues realmente centrarnos en lo importante, que es terminar esta legislatura", ha subrayado.

Al ser preguntado por si el PPCV teme unas elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana, Mompó ha señalado que no sabe lo que pasará, aunque ha insistido en que "hablando se entiende a la gente" y cree que la "principal misión" que tienen como políticos es "intentar entendernos, porque la ciudadanía no entendería otra cosa".

"Venimos de la peor tragedia de nuestra comunidad y ahora mismo lo que nos pide la gente es que tengamos altura de miras y que pensemos realmente en lo importante que es ayudarles a ellos y recuperar nuestros municipios", ha defendido.

En relación a quién cree que será el candidato a sustituir a Mazón, Mompó ha recordado que tiene que ser diputado en Les Corts Valencianes y se ha mostrado "seguro" de que será "algún compañero o compañero del Partido Popular". "Ahí no habrá ningún problema, seguro que estamos todos de acuerdo, porque ahora mismo lo realmente importante es terminar esta legislatura, continuar ayudando a nuestros municipios", ha expresado.

Preguntado por si él mismo es candidato, después de que el pasado viernes su nombre se alzara como figura "de consenso" del PPCV para relevar a Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato a la Generalitat, tras una reunión entre el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y los tres presidentes provinciales --el propio Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón--, Mompó se ha descartado como 'president'.

"Eso fue una interpretación de lo que yo dije. Ahora mismo mi misión es muy clara: terminar esta legislatura como alcalde, que también soy --de la localidad valenciana de Gavarda-- y terminar esta legislatura en la presidencia de la Diputació", ha apostillado.