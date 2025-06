Mónica García emplaza al conseller de Sanidad a explicar "por qué ha hecho un incumplimiento de pagos con las farmacias"

VALÈNCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que tendrá que ser el conseller de Sanidad de la Generalitat, Marciano Gómez, quien tendrá que explicar "por qué ha hecho un incumplimiento de pagos con las farmacias o por qué lo tiene previsto", después de comunicar el retraso de un mes en el pago regular de la factura mensual.

Así lo ha manifestado la ministra, en declaraciones a los medios a su llegada a la Comisión de Sanidad del Congreso --a la que ha acudido para exponer sus líneas de trabajo y responder a preguntas relativas a la Atención Primaria y el Estatuto Marco--, al ser preguntada por la situación de retraso en los pagos a las farmacias de la Comunitat Valenciana y sobre si esta cuestión "puede ser un anticipo de problemas económicos en el futuro".

En este contexto, Mónica García ha reivindicado que el desembolso a las comunidades autónomas en los últimos ocho años "ha sido de 300.000 millones más de lo que tenían con el anterior gobierno" y ha defendido que las autonomías cuentan ahora con una financiación "más amplia, también influenciada por los fondos europeos". "Luego ya cada uno lo que haga en su comunidad con el dinero...", ha deslizado.

No obstante, ha recalcado que el "dinero en Sanidad no es finalista", por lo que "cada una de las comunidades se lo gasta en lo que se lo quiere gastar". "Hay quienes deciden disminuir los impuestos a los que más tienen, hay quienes deciden gastárselo en los toros y hay quienes deciden gastárselo en atención primaria, en sus farmacias y en sus pacientes. Ahí ya no me puedo meter", ha afirmado.

Por eso mismo, ha instado al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a "responder él por qué ha hecho un incumplimiento de pagos con las farmacias o por qué tiene previsto un incumplimiento de pagos".

Este lunes, Gómez trasladó por carta a las farmacias comunitarias que la Generalitat "garantiza que se restablecerá el pago regular de la factura mensual a las oficinas de farmacia a partir del mes de julio". Días atrás, comunicó a los tres Colegios de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana que la no aprobación del FLA extraordinario por parte del Gobierno "retrasará un mes los pagos".