Montserrat Martí Caballé ofrecerá en València un concierto en homenaje a su madre

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Mercantil de València será escenario, el próximo sábado 25 de octubre a las 19:00 h, de "un homenaje muy especial" a una de las voces más admiradas de la historia de la ópera, la de Montserrat Caballé.

La gala reunirá a tres grandes nombres de la lírica: la soprano Montserrat Martí Caballé, hija de la legendaria diva; el tenor valenciano Javier Palacios, que compartió escenario con Montserrat Caballé en más de treinta conciertos por todo el mundo; y el pianista José Madrid, reconocido por su trayectoria y sensibilidad interpretativa, destaca la organización en un comunicado.

Será una velada "única para revivir la emoción y el legado de una artista irrepetible", aseguran. El programa incluirá arias y dúos de ópera de títulos como La Bohème, Tosca o La viuda alegre, además de fragmentos de zarzuela tan populares como La tabernera del puerto, El dúo de la africana o El gato montés.

Javier Palacios recuerda con emoción su vínculo con Montserrat Caballé: "Tuve la fortuna de cantar con ella más de treinta conciertos y recitales por todo el mundo. Fue una gran dama del canto, una de las últimas divas con todas las letras subrayadas."

Este concierto, producido por PerformArts, no solo celebra el legado de una voz irrepetible, sino también la continuidad de una pasión familiar por la música y el arte.