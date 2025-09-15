Morant acusa a Compromís de "bloquear" la comisión de la dana en el Congreso y Micó insiste en que comparezca Sánchez

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, se reúne en las Cortes Valencianas con la dirección del grupo parlamentario socialista, a 15 de septiembre de 2025, en Valencia (España) - Rober Solsona - Europa Press

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha pedido a "las fuerzas políticas valencianas", en alusión a Compromís, que dejen de "bloquear" la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso, mientras la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha replicado que los socialistas son "los únicos que la están bloqueando" por no aceptar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios en Les Corts, preguntada por cuándo se activará el plan de trabajo de la comisión de la dana en el Congreso, que está presidida por la socialista valenciana Carmen Martínez, Morant ha explicado que hubo "una discrepancia entre las fuerzas del Gobierno (PSOE y Sumar) y la diputada de Compromís Àgueda Micó" respecto a si debe o no comparecer Sánchez en esta comisión.

Ante esta situación, la ministra ha apelado "a las fuerzas valencianas, no solo a la parte que continúa dentro de Sumar", a "hacer caso a lo que piden las víctimas" y activar esta comisión. "Y las víctimas tienen muy claro quién quieren que vaya a declarar y quién no es necesario", ha aseverado, y ha pedido "no desviar el foco" cuando "la nefasta gestión de la dana tiene un responsable: Carlos Mazón y el gobierno valenciano del PP".

Además, ha hecho notar que el plan de trabajo de la comisión es "un documento que se mantiene vivo" y ha vuelto a destacar que Sánchez se comprometió con las víctimas a que serían "las primeras en declarar" en este foro.

Según Morant, en la comisión en el Congreso también deben comparecer responsables políticos como la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, o el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, así como la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el día de la tragedia que provocó 228 fallecidos. "Nos lo piden las víctimas", ha subrayado respecto a la comparecencia de Vilaplana.

Por todo ello, ha hecho hincapié en que la voluntad del PSOE y de la presidenta de esta comisión es "arrancar ya" con las comparecencias y ha insistido en que las fuerzas políticas, "sobre todo las valencianas", deben desbloquear el plan de trabajo para "empezar a trabajar".

Por su parte, en declaraciones remitidas a los medios, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto se ha mostrado "sorprendida" con las declaraciones de Morant, "que vive en Madrid y no se entera de lo que realmente ha pasado en la comisión de investigación de la dana en el Congreso". "Y es que es el PSOE quien tiene la presidencia de esa comisión y, por tanto, son los únicos que la están bloqueando porque lo que no quieren es que vaya el presidente Pedro Sánchez", ha aseverado.

Micó ha asegurado que Compromís quiere que comparezcan "todos y todas los que han tenido algún tipo de responsabilidad en lo que ha pasado o tienen la responsabilidad de hacer que eso no vuelva a pasar": "Por tanto, queremos que vayan Mazón y también que vaya Sánchez, obviamente".

Y ha rematado: "Nos sorprende que Morant esté tan preocupada por una comisión de investigación que presentó Compromís y que su partido no quiso ni firmar ni presentar en compañía. Aquí lo que importa realmente son las víctimas y también que se sepa la verdad".