Morant acusa al Consell de "engañar" a quienes donaron dinero por la dana y exige transparencia con el destino de fondos

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, a su llegada al acto de presentación del primer centro universitario español en China, en la Universitat Politècnica de València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado al Consell de la Generalitat de "engañar" a las personas que donaron dinero para las personas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 y ha exigido transparencia con el destino de los fondos y que estos "vayan a parar para lo que la gente lo había puesto".

Así se ha expresado este jueves en València la también secretaria general del PSPV-PSOE, al ser preguntada por los periodistas por el hecho de que la Generalitat solo haya decidido el destino de 3,4 millones procedentes de la cuenta solidaria; mientras que los 8,9 restantes --hasta el total de 12,3 millones aportados por la ciudadanía con donaciones-- todavía no se hayan utilizado.

En este contexto, Morant ha sostenido que es "una muestra más de la mentira, también en la reconstrucción de la dana" y ha acusado al Consell de no tener "ningún tipo de transparencia", mientras que ha destacado que el Gobierno central tiene en marhca "desde el primer día" un portal para que la ciudadanía vea dónde se está invirtiendo el dinero.

"El dinero que está invirtiendo el señor Mazón y el Consell, a día de hoy, nosotros no somos capaces de decir dónde va a ir a parar o dónde ha ido a parar", ha reprochado, al tiempo que ha agregado que le preocupa "si cabe más" el dinero aportado por la ciudadanía en la cuenta solidaria de la Generalitat.

"Si la ciudadanía ha hecho un esfuerzo extra de manera solidaria, porque querían aportar, y el vehículo era el Consell, lo que no puede hacer el Consell es engañar a toda esa gente que puso dinero para los afectados de la dana", ha aseverado, y ha exigido "transparencia" y que el dinero "vaya a parar para lo que la gente lo había puesto".

Asimismo, ha denunciado que el Consell "insiste en que el gobierno de España no estamos haciendo nuestro trabajo", mientras que el Ejecutivo central ya ha transferido "8.000 millones de euros" a las personas afectadas, entre dinero para los vehículos, viviendas o enseres, entre otros; así como ayudas de los Ministerios de Educación y Universidades para reponer material escolar y universitario.

Morant lo ha contrapuesto con la actuación de la Generalitat y ha afeado que Mazón "cada vez que hace un anuncio parece como el truco de dónde está la bolita, porque al final la bolita es la misma".

A renglón seguido, ha criticado que "el dinero que están prometiendo (la Generalitat) ahora para material escolar es el mismo que prometieron para las infraestructuras agrícolas y que ahora, en una modificación presupuestaria, han dejado esa partida a cero euros". "Eso es una constatación de que el dinero que se está invirtiendo real, el real, el que está llegando a las personas, es del Gobierno de España", ha concluido.