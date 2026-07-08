Morant acusa a Feijóo de "sacar la motosierra" por sus declaraciones sobre las bajas: "Ha pasado a ser el más ultra"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant. - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha cargado contra el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de querer "poner en cuestión los derechos" de los trabajadores y "sacar la motosierra". "Ha pasado a ser el más ultra de todos".

Así lo ha aseverado Morant, que este miércoles ha participado en el Dia de l'Orxata en Alboraia (Valencia), al ser preguntada por los medios por las manifestaciones de Feijóo este martes, quien cuestionó que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando y defendió la necesidad de combatir el absentismo laboral, incluso "con o sin acuerdo" entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos.

"Ya vemos que el señor Feijóo, al final, está diciendo lo que piensa y ya sabemos que lo que piensa es sacar la motosierra y que en realidad la motosierra en nuestro país y la ultraderecha es el Partido Popular y es el señor Feijóo", ha remarcado la también secretaria general del PSPV.

"Ha ganado la batalla el más ultra, que es Aznar, ha ganado la batalla la más ultra, que es Isabel Díaz Ayuso y el señor Feijóo, que venía a hacer política de adultos y que era un hombre moderado o eso decían, ha pasado a ser el más ultra de todos", ha espetado.

En este sentido, Diana Morant ha advertido que "cuando se habla de los derechos del neonato, de lo que en realidad se está hablando es de quitarle los derechos a las mujeres; y cuando se habla de que hay mucho absentismo y se utilizan ese tipo de expresiones sin ningún rigor, lo que básicamente se está poniendo en cuestión es el derecho de los trabajadores a coger una baja médica, que no la cogen ellos, se les da por prescripción médica".

"Está hablando de que los trabajadores son vagos, de que las mujeres nos vayamos a abortar a otra parte... En definitiva, son más ultras que nunca y ese es el proyecto alternativo al proyecto de progreso que representa el presidente Pedro Sánchez", ha zanjado.