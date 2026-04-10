Morant afea al Consell que ponga "fecha de caducidad" a la reconstrucción: "Nosotros no acabamos en junio"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (2i), durante una visita a la piscina municipal de Benetússer - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha reprochado a la Generalitat que ponga "fecha de caducidad" a la reconstrucción tras la dana, ya que ha recalcado que este proceso finalizará "cuando el último servicio público, la última calle y la última infraestructura estén plenamente recuperados". "Nosotros no vamos a decir que esto termina en junio (...). Nosotros no acabamos en junio", ha subrayado sobre la implicación del Gobierno en la reconstrucción.

Así lo ha manifestado este viernes durante una visita a la piscina municipal y la comisaría de Policía Local de Benetússer (Valencia), que resultaron dañadas por la dana, junto a la alcaldesa de la localidad, Eva Sanz, y la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez.

En declaraciones a los medios, Morant ha hecho alusión a recientes intervenciones de miembros del Consell apuntando a que durante esta primavera concluirán todas las obras locales de reconstrucción de infraestructuras afectadas por la dana, completando así toda la recuperación que depende de la Generalitat.

"Cuando escucho al Consell decir que el trabajo que van a hacer ellos acabará en junio, la pregunta es en qué recuperación han participado, porque los ayuntamientos, los pueblos como Benetússer aún necesitarán mucho tiempo y muchas actuaciones para decir que nos hemos recuperado. Nosotros, el Gobierno de España, no acabamos en junio", ha aseverado.

La ministra ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo central con los municipios afectados por la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 fallecidos: "Igual que estuvimos desde el primer día, vamos a seguir hasta el final. No vamos a soltar de la mano a Benetússer ni a ninguna de las poblaciones afectadas hasta que recuperen su vida, incluso mejor que antes".

Respecto a la reconstrucción de Benetússer, ha indicado que el Gobierno destina más de 40 millones de euros para recuperar infraestructuras municipales en la localidad, cifra que según ella asciende a más de 240 millones "si se incluyen ayudas directas, compensaciones y reconstrucción de bienes a través del Consorcio de Compensación de Seguros".

Actualmente, según ha apuntado, Benetússer ya tiene "el 50% de las obras en marcha", por lo que ha felicitado el trabajo de la alcaldesa y de su equipo municipal en la reconstrucción y en su "compromiso con la gente". Entre las actuaciones iniciadas destacan la rehabilitación de infraestructuras deportivas --incluida la piscina municipal, que se espera reabrir este verano-- y la intervención en dependencias policiales, ambas con una inversión total de 4,5 millones de euros.