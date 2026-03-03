Morant anuncia que Alicante acogerá tres conferencias en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una imagen de archivo - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha anunciado que Alicante será la sede de tres conferencias iberoamericanas en materia de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior, que tendrán lugar los días 21 y 22 de octubre de 2026, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

En concreto, la VII Conferencia Iberoamericana de Ciencia, Tecnología e Innovación, la IV Conferencia Iberoamericana de Educación Superior y la II Conferencia Iberoamericana Ministerial conjunta de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se celebrarán en Casa Mediterráneo.

Estas reuniones ministeriales serán previas a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en España el próximo mes de noviembre y están coordinadas por la Secretaría General Iberoamericana (Segib), que actúa como "plataforma de apoyo y coordinación entre los países miembros", y España, que ejerce de Secretaría Pro Tempore, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

En este sentido, Morant ha destacado que "la celebración de estas conferencias en Alicante sitúa a España en el centro del diálogo iberoamericano en ciencia y educación superior", refuerza "el compromiso con el conocimiento como motor de progreso compartido" y proyecta a España "como un espacio de referencia para la cooperación, la innovación y el talento".

Según el Ministerio, estas tres conferencias buscarán "fortalecer el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, a través de la cooperación en políticas públicas que favorezcan la investigación, la innovación y la educación superior de calidad, inclusiva y conectada". En este sentido, se busca impulsar "iniciativas que faciliten las redes de conocimiento compartido entre universidades, centros de investigación y sistemas de innovación de la región".

Las Cumbres Iberoamericanas agrupan a los 22 países de la comunidad iberoamericana: 19 naciones de América Latina de habla hispana y portuguesa, junto con España, Portugal y Andorra. "Este foro fomenta el diálogo y la cooperación en temas clave como economía, educación, medio ambiente y derechos humanos", ha concluido.