Morant anuncia que llevarán a Fiscalía las declaraciones de diputados de Vox sobre que tienen información privilegiada

VINARÒS (CASTELLÓ), 16 (EUROPA PRESS)-

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha anunciado hoy que los socialistas valencianos estudiarán la fórmula para poner en conocimiento de la Fiscalía las declaraciones de diputados de Vox sobre que "disponen de información privilegiada" procedente del Ministerio Público y que "se esclarezca si es verdad que Vox, estos diputados o estas formaciones políticas, tienen información privilegiada, como presumen con el micrófono abierto".

Morant se ha pronunciado así ante los medios durante la visita que ha realizado a Vinaròs (Castellón), en referencia a las declaraciones de diputados de Vox captadas por un micrófono abierto, "en las que afirmaban disponer de información privilegiada procedente de la Fiscalía", sobre las que la socialista ha considerado que, "más allá de los insultos machistas dirigidos contra la diputada socialista Alicia Andújar", se escuchó "algo muchísimo más preocupante: esa afirmación de que tenían información privilegiada por parte de la Fiscalía".

La dirigente socialista ha condenado "absolutamente" la descalificación hacia Alicia Andújar, a la que, según ha recordado, un diputado de Vox llamó 'bruja', y ha echado en falta la condena por parte del 'president' de la Generalitat, Juanfan Pérez Llorca, "porque además es una calificación machista que va contra una mujer muy trabajadora y que está siendo un ariete incómodo para PP y Vox, que hicieron mal las cosas en la dana y es esta diputada que denuncia todas estas tropelías la que ha sido insultada".

Finalmente, ha advertido de que, si esas afirmaciones de los diputado de Vox fueran ciertas, "sería muy grave" y supondrían un ataque "contra la confianza de la ciudadanía en la Justicia". "La Justicia es un derecho que tenemos que proteger y, para proteger ese derecho de la ciudadanía, hay que averiguar si efectivamente estos diputados de Vox tienen información privilegiada y comunicación directa con la Fiscalía", ha concluido.