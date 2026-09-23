Morant apela a Marruecos para que sea "más diligente en sus responsabilidades" y "controle mejor su frontera"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en imagen de archivo. - Diego Radamés - Europa Press

CASTELLÓ, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha abogado por pedir a Marruecos que sea "más diligente en sus responsabilidades" con el fin de "evitar entre todos" que se vuelva a producir una "crisis humanitaria" como la que se esta viviendo en Ceuta.

Así lo ha manifestado la representante del Ejecutivo central en Castelló, donde asiste al acto de apertura de curso de las universidades valencianas, al ser preguntada por los medios por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la CNN en las que considera "evidente" que el control fronterizo por parte de Marruecos "falló" en la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta del pasado 30 de julio y asegura que les ha pedido "acciones y respuestas".

"Lo único que puedo hacer es remitirme a las palabras del presidente Sánchez, que ayer lo que apuntaba es a un fallo de seguridad en las fronteras por parte de Marruecos y a lo que apelamos, desde luego, es a que Marruecos garantice la integridad del territorio español a través de esos acuerdos que existen y las obligaciones. Y la suya es defender la frontera que tienen con España para que esto no suceda ni vuelva a suceder", ha aseverado Morant.

La ministra ha agregado que esta "es una crisis que afecta a los ceutís, pero que afecta también a las personas que cruzaron a nado y que ahora están en Ceuta y, por tanto, es una crisis que va mucho más allá de una crisis de convivencia, es una crisis humanitaria". "Y esto lo tenemos que evitar entre todos y todas", ha enfatizado.

En este escenario, ha apostillado, "lo que se le pide a Marruecos es que controle mejor su frontera" y que "sea más diligente en sus responsabilidades", ha concluido.