Morant asegura que el tren en la Comunitat es una "prioridad" para el Gobierno y afea la gestión ferroviaria de Rajoy

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, atiende a los medios. - PSPV

CASTELLÓ, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha aseverado que el tren en la Comunitat Valenciana es una "prioridad" para el Ejecutivo Central, al tiempo que ha criticado la gestión ferroviario del expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy. "El Gobierno de Pedro Sánchez hereda una gestión de abandono del sistema ferroviario a todos los niveles en España. Si miramos cualquier gráfico de las inversiones, vemos como en la época de los recortes de Mariano Rajoy se recortó en todo", ha subrayado.

En estos términos se ha manifestado la líder de los socialistas, al ser preguntada sobre la situación ferroviaria en España y en la Comunitat Valenciana, en Castelló de la Plana. "La Comunitat Valenciana es un territorio prioritario para el Gobierno de España", ha insistido.

Diana Morant ha subrayado que el Ejecutivo, en Rodalies, está realizando una "inversión histórica": "1.700 millones de euros, de los cuales el 85 por ciento están ya en ejecución". "Muchos de ellos están ya en finalización de obra", ha expuesto.

En este punto, la ministra ha hecho hincapié en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "heredó una gestión de abandono del sistema ferroviario a todos los niveles en España". Asimismo, ha señalado que, en el anterior gobierno, presidido por el 'popular' Mariano Rajoy, "hubo recortes en los servicios públicos". "Cabe recordar los recortes en Educación, en los colegios, en el personal educativo, pero también en otros servicios públicos como los servicios ferroviarios o las infraestructuras hidráulicas", ha indicado.

Por ello, ha explicado, "cuando vuelves a gobernar después de este abandono donde no hay ni siquiera redacción de proyectos, es muy difícil alzar el vuelo". Desde 2018 hasta la actualidad, ha señalado Morant, "se ha multiplicado por tres la inversión que se está haciendo en el sistema ferroviario". "Hemos pasado a más de 5.000 millones de euros en 2025", ha comentado.

Dicho esto, la socialista ha dicho que "hay que ver las reparaciones integrales en líneas que estaban absolutamente abandonadas". "Dentro de las inversiones, están las inversiones en las propias infraestructuras, pero también el mantenimiento, que también hemos subido un 50% lo que se destinaba al mantenimiento de las infraestructuras", ha manifestado.

Y ha zanjado: "Estamos hablando de poner nuevos trenes, de toda la infraestructura y, en definitiva, lo hacemos en toda España y, por supuesto, también en la Comunitat Valenciana".