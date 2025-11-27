Morant y Baldoví rechazan la "investidura fake" de Pérez Llorca, "Juanfran Mazón"

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, atiende a los medios a su llegada al pleno de investidura de Pérez Llorca en Les Corts, a 27 de noviembre de 2025 - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, y el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, han mostrado su rechazo a la investidura del candidato del PP y único aspirante a relevar a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que han calificado de "investidura fake", y han cargado contra el dirigente 'popular', "Juanfran Mazón".

De un lado, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en declaraciones a los medios a las puertas de Les Corts, ha asegurado que la de Pérez Llorca es una "investidura 'fake'": "Si el PP nos presentó una dimisión 'fake' de Mazón, hoy nos presentan una investidura 'fake'. Es de nuevo una mentira para los valencianos y las valencianas".

Según ha sostenido, los 'populares' "tratan de decir que va a cambiar algo para que no cambie nada". "En realidad ni siquiera Fejóo ni nadie de su dirección, ni siquiera Abascal, han querido estar aquí para ver la vergüenza del pacto que nos van a volver a presentar", ha señalado.

Así, ha denunciado que a estas alturas "no conocemos ningún detalle del pacto entre el PP y Vox que puede hacer hoy presidente a Pérez Llorca". "Y si no lo conocemos, ¿cómo de grave puede ser?", se ha preguntado, al tiempo que ha insistido en que "aún no sabemos lo que ocurrió el 29 de octubre".

"¿Cómo de grave es lo que ocurrió aquella tarde como para que, versión tras versión y mentira tras mentira, todavía no conozcamos lo que pasó. Pues es lo mismo con esta investidura. No conocemos los detalles y entendemos que vamos a ir conociendo estas condiciones que ha puesto Vox para la investidura de un candidato del PP a lo largo del tiempo", ha argumentado.

Morant ha augurado que todo ello "lo conoceremos a golpe de recorte, a golpe de pisotear de nuevo los derechos de los valencianos y pagando un precio muy caro". "Hasta ahora los valencianos hemos pagado el precio más caro de todos: 229 vidas", ha añadido.

Por otro lado, ha insistido en que Llorca "no cambia nada" porque es "el número dos de Mazón, su mano derecha, su secretario de organización y es su testaferro, esa persona interpuesta que aparentemente va a ser quien va a presidir pero que detrás en realidad lleva al PP de la Comunitat Valenciana, a Mazón y a Abascal".

Además, Morant ha apuntado que Abascal "va a estar vigilante" del debate de investidura, mientras que Mazón, el "notario del reino" y "la perla del PP, va a estar también dentro de estas Corts". Frente a ello, ha reivindicado que los grupos de la oposición serán "los notarios de la sociedad", que van a "seguir fiscalizando y haciendo todo el trabajo para exigir dignidad allá donde no la haya".

Finalmente, ha enviado "un mensaje para las víctimas y para la sociedad valenciana": "Siempre existe una alternativa, siempre se puede construir esperanza en el futuro y podemos hacerlo juntos".

"La demostración de que hoy se hace una investidura y no estamos votando es que saben, tanto PP como Vox, que han perdido la Comunitat Valenciana, que hay una alternativa fuera, progresista, mayoritaria en la sociedad y tarde o pronto, esa alternativa se abrirá a paso y será la que representará al pueblo valenciano", ha zanjado.

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha manifestado que lo único que esperan de la investidura es que “el Partido Popular acabe sucumbiendo a las exigencias de la extrema derecha y que Juanfran Mazón sea investido ‘presidente’”.

“Será la continuidad”, ha augurado, pero ha defendido que “la solución, evidentemente, no está en que invistamos a una persona que es como un Mazón punto dos”.

Por contra, ha insistido en que “la solución es devolver la voz a los valencianos y que seamos nosotros quienes elijamos a nuestro ‘president’ o nuestra presidenta, no que sea elegido en un despacho de Madrid por Feijóo y Abascal”.