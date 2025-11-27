El PSPV cree que Llorca solo habla para Abascal y que evita nombrar a Mazón: “Es el pacto de la perla”

El síndic de PSPV, José Muñoz (d), durante el debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca en Les Corts - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha afirmado que Juanfran Pérez Llorca, candidato del PP a la Generalitat, solo se ha dirigido al líder de Vox, Santiago Abascal, en su discurso de investidura y ha evitado nombrar al todavía ‘president’ en funciones, Carlos Mazón, porque es "el sucesor de la mayor corrupción ética y moral de nuestra historia".

Además, ha definido como “pacto de la perla” el acuerdo que habrá entre Llorca y Vox si los de Santiago Abascal le dan su apoyo esta tarde para que salga investido. “Una perla de mucho cuidado”, ha añadido en alusión a la letra de la canción de Rosalía que publicó este miércoles Mazón en una historia de Instagram y posteriormente borró.

En su primera réplica al discurso de investidura de Llorca, que necesita de los votos de Vox para ser investido, Muñoz ha asegurado que el candidato “no ha presentado un programa político más allá del ideario de Vox” y que no ha nombrado Mazón en su “breve” intervención.

Ha acusado a Llorca de “vender su alma al diablo”, en alusión de Vox, tras recordar que “todo empezó con el pacto de la servilleta” con el que Mazón llegó a la Generalitat en 2023. “Son irreconocibles”, ha dicho a los ‘populares’, advirtiéndoles que esta investidura será su “epitafio” a costa de la subida electoral de Vox cuando es algo “muy grave para la derecha española”.

“Usted hoy no deja de ser uno más de ellos”, ha espetado al candidato, a quien ha afeado que “intenta ostentar el poder a costa del PP y de todos los valencianos, y eso sí es imperdonable”. También ha vuelto a acusar al PPCV de convertir a la Comunitat en “laboratorio de pruebas” de la extrema derecha y a los valencianos en “conejillos de indias”.

Todo ello cuando ha sostenido que “su pacto es tan vergonzante que ni se han atrevido a hacerlo público” y que se basa, según él, en las políticas “antiinmigración y contra el Pacto Verde Europeo” que el PP ya aceptó durante el mandato de Mazón. Ha recordado al respecto que la presidenta de la Comisión Europea, la ‘popular’ Ursula von der Leyen, está a favor de ese pacto.

"A LAS VÍCTIMAS SE LES PIDE PERDÓN SIN CONDICIONES"

Respecto a las palabras de Llorca sobre las víctimas de la dana –el candidato ha prometido que sus "primeras palabras" como 'president' serán para "pedir perdón" a los familiares–, Muñoz ha replicado que “a las víctimas se les pide perdón sin condiciones” y se les debería “permitir venir a las comisiones de investigación por dignidad”. Ha criticado además el nombramiento de Nando Pastor como síndic del PP, cuando ha recordado que dijo que había “víctimas VIP” en el funeral de Estado.

En este punto se ha dirigido a las víctimas de la dana que han asistido como invitadas al hemiciclo: “Gracias por estar cada día 29 dando la cara. Lo habéis conseguido. Hoy ya no se sienta aquí el indigno como ‘president’ de la Generalitat”.

Sobre Mazón, ha vuelto a tachar a Llorca de su “número dos”, su “encubridor” y su “testaferro” y le ha urgido a aclarar si piensa gobernar con el mismo Consell de su predecesor “que tiene sobre sus espaldas la vida de 229 personas".

CUATRO GOBIERNOS DESDE 2023

El síndic socialista ha señalado que “el gobierno del cambio lleva cuatro gobiernos en dos años”, algo que ve “insólito”. “Si el primero era el de los mejores, usted dirá cómo será el de ahora”, ha lanzado al candidato.

Pero ha reiterado que “la mayor crisis política, institucional y social de la Comunitat” no se debe, según él, solo al Consell, sino a todo el PP, algo que ha ligado con el hecho de que “no hay un solo de sus 'presidents’ que pueda ir con la cabeza alta por las calles de València”. “Siempre es el Partido Popular”, ha lamentado.

Seguidamente, ha preguntado a Llorca si puede presentarse “como una persona normal cuando tiene un patrimonio inmobiliario de 4,3 millones” y si “solo va a legislar a favor de los que tienen ocho viviendas”, así como si “se presenta como un alcalde de pueblo” y si su ley de simplificación “tiene que ver con piscinas y trasteros ilegales”.

Otra de sus críticas al candidato es que “haya pasado antes por el juzgado”, en su declaración como testigo del pasado viernes ante la jueza de la dana, que por su investidura. Una causa que ha recordado que investiga “por qué se alertó tarde” a la población el 29 de octubre de 2024, no la falta de infraestructuras hidráulicas.

Además, ha augurado que Llorca “ha venido para salvaguardar el negocio de la reconstrucción del PP” porque, ha denunciado, “ese dinero se lo están llevando empresas condenadas por la Gürtel por la financiación irregular del Partido Popular”.

Por otro lado, Muñoz se ha preguntado si tras las “fuentes del PP” que apuntó la información de Levante-EMV sobre que Mazón llegó en la tarde de la dana al Palau de la Generalitat en el coche del a periodista Maribel Vilaplana, con la que comió durante horas ese día, está la alcaldesa de València, Mª José Catalá, que también es diputada ‘popular’ en Les Corts y en este momento no estaba en el hemiciclo.

Por todo ello, y tras volver a reprochar a Llorca que vaya a pagar “un precio muy caro para evitar una convocatoria electoral”, se ha mostrado convencido de que el PSPV volverá a levantar la “hipoteca reputacional” en las elecciones de 2027 “con Diana Morant”, secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia. “Preparaos porque viene el cambio”, ha rematado.