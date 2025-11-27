Baldoví ve a Llorca un "regente provisional" que es "cómplice" de Mazón y cree que ha "pasado con nota el examen" de Vox

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante el debate de investidura del nuevo president de la Generalitat valenciana, en Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha considerado que el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es un "regente provisional" además de "cómplice de un mentiroso", en referencia a Carlos Mazón, al tiempo que ha señalado que el dirigente 'popular' ha "pasado con nota el examen" de Vox para conseguir sus votos. "No podemos alargar esta agonía", ha reclamado.

En su intervención en el debate de investidura de Pérez Llorca que se celebre este jueves en Les Corts, Baldoví ha vuelto a reclamar elecciones apelando a la necesidad de "devolver la voz al pueblo valenciano" y porque, a su juicio, la mayoría de 'populares' y Vox "ya no representa el sentir de la sociedad actual".

"Aquí estamos, entre las elecciones, que sería una salida digna y razonable, o alargar la agonía, y vosotros habéis decidido alargarla", ha espetado al PP, al que ha reprochado que hayan apostado por "poner a un regente provisional" al frente de la Generalitat porque tienen "pánico a las urnas". "Entre que decidan los valencianos y que se decida en un despacho de Madrid, habéis elegido lo de siempre", ha lamentado.

Además, ha hecho hincapié en que Pérez Llorca acude a una investidura sin un "acuerdo firmado" con Vox, pero ha asegurado que en Compromís no son "ingenuos": "Eso no significa que no haya, claro que lo hay, solo que esta vez no lo queréis hacer público".

Baldoví, que ha subido al atril ataviado con corbata, ha explicado que se la ha puesto por una promesa que le hizo a familiares de víctimas de la dana tras el funeral de Estado: "Les hice una promesa, que volvería a ponérmela el día que tirásemos a Mazón".

ACUSA AL PP DE HABER "APLAUDIDO, PROTEGIDO Y ENCUBIERTO" A MAZÓN

Durante su intervención, el síndic de Compromís ha sostenido que Mazón "no se ha ido por un ataque de dignidad", sino porque "le han tirado las familias de las víctimas --de la dana-- con su lucha constante mes a mes". Todo ello, ha resaltado, pese a los "insultos", el "menosprecio", las "mentiras" y la "crueldad" del PP, que ha llegado a calificarlas de "víctimas VIP". "¿En serio, una persona que ha perdido a su hija es una víctima VIP?", ha preguntado.

El parlamentario ha reprochado a los 'populares' que hayan "aplaudido, protegido y encubierto las mentiras" de Carlos Mazón y ha incidido en que precisamente Pérez Llorca ha sido "el primero en hacer todo eso". También ha cargado contra Vox, "el grupo más 'mazonista' de estas Corts" y ha preguntado tras haber escuchado el discurso del candidato del PP: ¿"Alguien conoce a Mazón? Es como si no existiera, no le han mencionado ni una sola vez".

En esta línea, Baldoví ha asegurado que Pérez Llorca "no es la solución" a Carlos Mazón, sino "un cómplice" de la "mentira, negligencia y frivolidad" que los valencianos han sufrido durante este año por parte del "gobierno de los mejores". "Ha dado apoyo a todas sus mentiras, a las 11, 12 o 20 versiones", le ha reprochado, al tiempo que le ha preguntado si va a mantener en sus puestos a los actuales consellers.

Asimismo, ha hecho hincapié en que el "mayor insulto a las víctimas" de la dana va a ser que Carlos Mazón "continúe de diputado" en Les Corts, a su juicio con el único objetivo de no ir a declarar ante la jueza de Catarroja, y ha replicado a Pérez Llorca que, si su petición de perdón a los familiares, debe "comenzar exigiendo el acta" de diputado al jefe del Consell en funciones. "Si no, todo esto es un paripé", ha advertido.

RECLAMA UNA "SALIDA DEMOCRÁTICA"

Dicho esto, Baldoví ha reclamado una "salida democrática" frente a un "reparto de sillas en los despachos de Madrid" y ante la necesidad de "superar la etapa negra" de Carlos Mazón. "No necesitamos un recambio, sino un cambio auténtico", ha exclamado, al tiempo que ha mostrado un sobre electoral para exigir que se "devuelva la voz al pueblo" para que "cada valenciano pueda expresar quién quiere que sea su presidente" y que no sean los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, "los que decidan".

De hecho, ha preguntado a Vox por qué tienen ahora "miedo a las urnas" y ha deslizado que probablemente porque son "conscientes de que la mayoría de los valencianos ya no votaría igual que en 2023". Y ha advertido tanto a los de Abascal como a los 'populares' de que han "fallado" a sus propios votantes. "No os votaron para que el día de la catástrofe os pillara en el reservado de un restaurante, en unos premios de la patronal o yendo a su casa", ha expresado.

El síndic de Compromís ha considerado "indecente e inmoral" que el PP y Vox no estén "pensando en los intereses del pueblo valenciano", sino "solo" en los suyos propios, al tiempo que ha calificado de "patético" escuchar a los de Abascal "decir que no se fían de acuerdos por escrito" con los 'populares' mientras sí que lo hacen "del discurso que ha hecho el regente provisional", en alusión a Pérez Llorca. "Ha pasado con nota el examen", le ha dicho.

En cualquier caso, Baldoví ha cuestionado "quién pagará la factura de ese pacto no escrito entre Abascal y Feijóo" y ha afeado a ambas formaciones que no estén "pensando en la recuperación postdana, en fortalecer la sanidad pública, la educación, las políticas sociales o prepararnos ante nuevas emergencias". "Pero pronto o tarde los valencainos podremos votar y os haremos pagar toda la vergüenza que nos estáis haciendo pasar como pueblo", ha avisado.

COMPROMISOS Y PROPUESTAS

Hasta que llegue ese día, ha garantizado, en Compromís tienen "claro" su papel: "controlar ese gobierno y su corrupción, combatir las políticas que van contra la mayoría de los valencianos y construir una alternativa que merezca la confianza del pueblo valenciano". A su juicio, este merece "un gobierno decente que trabaje día a día".

En el marco de construir esa alternativa "hecha desde aquí, desde la proximidad, confiable, ambiciosa y realista", ha planteado una serie de compromisos "firmes" y propuestas "concretas". El primero, ha avanzado, "pedir disculpas en nombre de la institución a todas las víctimas" de la dana y poner en marcha ayudas psicológicas "que PP y Vox tumbaron en estas Corts".

También se ha comprometido a poner en marcha un nuevo Modelo Valenciano de Emergencias con la creación de una nueva UVE, un cuerpo único de bomberos, garantizar la gestión pública y directa del 112 e impulsar una ley que cree el Servicio Valenciano de Meteorología.

El tercer compromiso, ha indicado, es impulsar en el primer mes de mandato una "mega-ley" que recupere "todos y cada uno de los derechos que PP y Vox han robado a los valencianos". "Seremos rápidos, ágiles y contundentes recuperando los derechos", ha prometido. Y el cuarto, luchar "con todos los medios y recursos" para bajar el precio de la vivienda, "el principal problema social que tenemos".

Compromís también plantea una apuesta "por la educación y cultura Valenciana" con el "regreso" del Plan Edificant, una ley contra la ludopatía y el "respeto" al valenciano, así como por la salud, el bienestar y la inclusión, que serán "un derecho y no un negocio". Y reclama, como séptimo compromiso, "hacer caso a la ciencia, combatir el cambio climático y adaptarnos a sus consecuencias" y, como octavo, "salir del turismo-turismo-turismo de Mazón y hacer una apuesta decidida y valiente por la industria valenciana".

Finalmente, los últimos dos compromisos son "reformar de manera urgente la Generalitat" y defender "toda la agenda valenciana sin renunciar a nada". "Porque unos y otros, PP y PSOE, han roto el consenso que tanto nos costó construir", ha lamentado. "Necesitamos financiación justa, queremos gestionar nuestras Cercanías, queremos recuperar nuestro Derecho Civil. No renunciamos a nada", ha zanjado.