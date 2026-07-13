Morant carga contra "la trola" de Rajoy y cree que el PP "o siempre ha sido racista o se ha entregado a Vox"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a los medios durante el acto de entrega de las acreditaciones Severo Ochoa y María de Maeztu - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reprochado que las palabras del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol significan que, "o siempre ha pensado lo mismo y por tanto el PP lleva mucho tiempo siendo racista de boca para dentro y ahora son descarados, o efectivamente se han entregado absolutamente a Vox y la estrategia es que el PP sea la ultraderecha de nuestro país".

Así se ha pronunciado, antes de presidir el acto de entrega de las acreditaciones Severo Ochoa y María de Maeztu en València, preguntada por las palabras de Rajoy, publicadas en una columna en 'El Debate' tras la clasificación de España para semifinales de la Copa del Mundo de fútbol. El expresidente del Gobierno se refirió a una selección nacional francesa "sin franceses" en relación al lugar de origen de los futbolistas, lo cual ha suscitado las críticas del Gobierno francés.

"Me parece que ha tenido una respuesta a la medida de lo racista que ha sido. Ha salido Francia a contestar a un expresidente español. Ha salido todos los ministros a contestar. Primero, que no tiene ni idea, que lo que dice es una mentira, una trola, una bola. Y segundo, que es profundamente racista", ha comentado la ministra.

Morant ha insistido en que "España no es así" y jugará contra la selección francesa "con el máximo respeto" ante un país que "es vecino, es hermano, que hace mucho tiempo que convive con la inmigración". "Desde luego vamos a ganar nosotros", ha apuntado.

La ministra ha recordado que en el país galo "hay personas ya de segunda, de tercera generación franceses, fruto de que sus familias fueron migrantes y es un país de referencia, de convivencia y desde luego no de los discursos fascistas como el que ha tenido Le Pen toda la vida y que parece que es el que están comprando ahora Feijóo, Mariano Rajoy, Aznar, la señora Ayuso y todo el Partido Popular".