Morant censura la "privatización salvaje" de la universidad y aboga por obligar por ley que CCAA garanticen financiación

El rector de la UV, Juan Luis Gandía, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la inauguración del curso universitario en la Universidad de Valencia, en el Centre Cultural La Nau, a 11 de septiembre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha cargado contra la "privatización salvaje" de la universidad y la Formación Profesional en algunos territorios de España y, ante esta situación, ha propuesto "leyes de equidad" para garantizar que todas las plazas que requieran los estudiantes sean aportadas por las universidades, de manera que la comunidad autónoma tenga la "obligación" de aportar una financiación "de manera adecuada". En el caso de la Comunitat Valenciana, ha concretado, se podrían crear hasta 10.000 nuevas plazas universitarias.

También se ha mostrado "enormemente preocupada" por el hecho, a su juuicio, de que las comunidades autónomas gobernadas por el PP están "asfixiando a las universidades", lo que provoca que "cada vez más jóvenes no encuentren una plaza para estudiar la carrera que quieren". "Estamos perdiendo de la universidad pública a las mentes más brillantes. Las estamos perdiendo no porque las universidades sean elitistas, sino porque la nota de corte al final viene marcada por el número de plazas que la universidad puede ofrecer", ha lamentado.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes antes de participar en la inauguración del curso 2026-2027 de la Universitat de València (UV). Morant ha preguntado "dónde está" el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que no ha asistido a la apertura de curso, y ha deslizado: "Esto empieza a parecerse cada vez más a la situación de --el expresidente Carlos-- Mazón". También ha mencionado la ausencia de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí. "Esto es una anomalía democrática, es una anomalía institucional", ha afirmado.

Así, ha hecho hincapié en que el hecho de que "una universidad como la de València, que además es su primer curso académico con un nuevo Rectorado, con nueva dirección, no esté la máxima representación del Consell, no esté su 'president', no esté su consellera". "No están ni presencialmente ni tampoco en las cosas que importan", ha censurado. Sobre la ausencia de Ortí, desde Educación han puntualizado que la consellera se encuentra ingresada por un problema de salud.

"NINGUNEAR AL PROFESORADO", "POLICÍA IDEOLÓGICA" Y EDIFICANT

En esta línea, ha reprochado al jefe del Consell que sus primeras decisiones con el inicio de curso haya sido "de nuevo ningunear al profesorado y a todas sus demandas". "Este verano han repartido entre cinco y seis ventiladores en cada colegio", ha cuestionado.

También ha cargado contra la creación de la "policía ideológica" con el propósito de "amedrentar y estar encima del profesorado", que ahora estará "amenazado en todas aquellas cuestiones que ellos señalan como ideológicas pero que tienen que ver con el feminismo, la igualdad y el respeto a las persona y los derechos humanos".

Pero la ministra ha arremetido especialmente contra el Gobierno valenciano por la decisión de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra las sentencias emitidas en julio por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en las que avalaba las delegaciones de obras de Plan Edificant de infraestructuras escolares a ayuntamientos realizadas por el Consell del Botànic cuando se encontraba en funciones.

"No tenía nada mejor que hacer la Conselleria y Pérez Llorca en el inicio de curso que recurrir al Supremo lo que han ganado los ayuntamientos para que siguiera el Plan Edificant en sus ciudades. No se le ocurre otra cosa que seguir recurriendo y paralizando el Plan Edificant", ha censurado. Por todo ello, Diana Morant ha argumentado que no se puede "esperar nada mejor" de quienes al frente de la Generalitat "no han cambiado nada en los tres años".

FALTA DE FINANCIACIÓN

Por otra parte, la titular de Ciencia, Innovación y Universidades ha lamentado que las universidades estén "perdiendo" estudiantes porque no pueden ofrecer más plazas en las carreras de mayor demanda al no tener la "financiación suficiente para hacerlo".

"¿Y la alternativa cuál es? O bien el estudiante desiste de estudiar lo que quiere vocacionalmente o tiene que empezar a mirar su cuenta corriente", ha planteado. Dicho esto, ha aprovechado para reivindicar una vez más que la universidad pública es "el ascensor social que no se puede perder en esta sociedad".

LA GENERALITAT RESALTA EL PLAN PLURIANUAL

De su lado, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha puesto en valor el plan plurianual de financiación para las universidades públicas valencianas, firmado el pasado octubre, que ha permitido entre otras cosas que "la transferencia corriente para los gastos de funcionamiento de las universidades de este año alcance los 1.100 millones de euros, un 33% más que en 2023".

También ha defendido que las universidades "necesitan estabilidad a medio plazo para poder organizarse y hacer sus programaciones de inversiones y su crecimiento". En este contexto, ha reivindicado que la universidad "existe para los estudiantes", por lo que ninguno de ellos "tiene que dejar de ir por falta de recursos".

Sobre esta cuestión, ha destacado que la Generalitat ha incrementado las becas hasta superar los 52 millones de euros anuales. "Es muy importante para la gente joven, que al final sabe que la universidad es el ascensión social que también les permite avanzar independientemente de los recursos de sus familias", ha valorado.

Sobre la ley avanzada por Morant, Esther Gómez ha indicado que a la Generalitat no se le ha comunicado "todavía nada de esto". "Pero bueno, estamos al tanto de todo", ha recalcado, a la vez que ha apuntado que todos los años "salen los decretos de nuevas titulaciones con la nueva oferta de plazas y por ahora se está autorizando todo lo que las universidades solicitan".

EXPLICA LA AUSENCIA DE LLORCA Y ORTÍ

Sobre el acto de apertura de curso de la UV, ha afirmado que es "un día muy importante para todo el mundo académico", en el que la universidad "rinde cuentas a la sociedad". Y respecto a la ausencia del 'president' de la Generalitat y la consellera de Universidades, ha detallado que Carmen Ortí se encuentra ingresada, por lo que "ha tenido que excusar todos los actos en los que tenía previsto estar". "Hoy ha tenido que delegar en mí y ayer --para la apertura de curso de la Politècnica--, en el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia --José Díez--", ha concretado.

En cuanto a Llorca, ha matizado que, "todos los años, todos los presidentes van a la apertura de curso oficial de la Comunitat Valenciana, que este año tiene lugar en la UJI el próximo 23 de septiembre". "Es al acto que va el 'president' todos los años y eso se hace así siempre. El acto que siempre asiste cualquier presidente, independientemente de la legislatura, es al de apertura oficial de curso en la Comunitat, ha remarcado. "Quizá esto no lo tenía en cuenta la ministra cuando ha hecho estas declaraciones", ha añadido.

De hecho, ha replicado a Morant que ella "no suele ir a la inauguración del curso de todas las universidades españolas como ministra, sino que va a la apertura oficial de curso, que se hace a nivel nacional en la universidad que corresponda".

Sobre este asunto, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha afeado, en declaraciones remitidas a los medios, "la desfachatez y poca memoria" de Morant para criticar la agenda del 'president' y ha defendido que Llorca "se encuentra defendiendo un bien indispensable en nuestra tierra, como es el agua, algo que el Gobierno no hace más que torpedear para condenar la agricultura de nuestra Comunitat". "Tampoco estuvo ella ayer en la inauguración del curso de la UPV ni acudió a la toma de posesión del rector de la UV", le ha reprochado.