Morant se compromete a bajar ratios, aumentar plantillas y a recuperar el Plan Edificant si gana las autonómicas

La ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, en la visita a Gandia - PSPV

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado este miércoles que esta es "la última vuelta al cole que hará el PP al frente de la Generalitat" y se ha comprometido a que, la próxima legislatura, los socialistas "volverán a situar la educación pública en el centro de las prioridades del Consell". Entre otras cuestiones, ha asegurado el PSPV bajará las ratios, aumentará las plantillas docentes y recuperará el Plan Edificant, si ganan las elecciones.

La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, durante su visita a Gandia (Valencia) con motivo del inicio del curso escolar, ha puesto como ejemplo la transformación de las infraestructuras educativas llevada a cabo durante los gobiernos socialistas, según ha informado el PSPV en un comunicado.

Morant ha señalado que ha querido estar en Gandia porque la ciudad es "un ejemplo de apuesta por la educación pública y de cómo un ayuntamiento socialista, de la mano de un gobierno socialista en la Generalitat, consiguió transformar sus infraestructuras educativas y darles la calidad y la dignidad que merecían".

Para la líder del PSPV, "esta ha sido una legislatura marcada por los recortes, el calor en las aulas y la propaganda" y ha subrayado que "lo que no ha querido hacer el Partido Popular este curso, lo haremos los socialistas el próximo".

Ademas, ha subrayado que los gobiernos socialistas impulsaron el Pla Edificant "frente al modelo anterior de la empresa pública Ciegsa" y firmaron acuerdos durante la etapa del Botànic "con la comunidad educativa y los sindicatos para mejorar las plantillas y reducir las ratios", un trabajo que ha reprochado que el 'expresident' de la Generalitat anterior, Carlos Mazón, y ahora Juanfran Pérez Llorca "paralizaron, abandonando la educación pública".

CLIMATIZACIÓN, DIÁLOGO Y FP

Morant ha avanzado "cuatro compromisos" que llevará a cabo si gana las elecciones: "reducir las ratios y aumentar las plantillas desde el inicio del próximo curso; recuperar el Pla Edificant y poner en marcha un plan de climatización de los centros; recuperar el diálogo y el respeto hacia la comunidad educativa; y hacer una gran apuesta por la FP, con un centro integral en cada comarca".

"Lo que no han querido hacer este curso, lo haremos nosotros el próximo", ha asegurado, al tiempo que ha reivindicando que los socialistas volverán a trabajar "de la mano de los alcaldes y alcaldesas y de toda la comunidad educativa para fortalecer una educación pública de calidad, porque construir educación pública es la mejor manera de construir sociedad".