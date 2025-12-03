Morant, sobre el Consell de Pérez Llorca: "No sé si van premiando conforme tienen muertos a la espalda"

Archivo - La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en imagen de archivo - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha criticado la composición del Consell que ha anunciado el nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras su llegada al cargo después de la dimisión de Carlos Mazón, y considera que "se parece mucho" al anterior y es "negacionista" en ámbitos como el cambio climático o la violencia de género. "No sé si van premiando conforme tienen muertos a la espalda", ha apostillado.

Así lo ha señalado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en unas jornadas sobre políticas de vivienda, organizadas por los socialistas valencianos en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

Morant ha criticado la permanencia en el Consell de Susana Camarero, que se mantendrá como vicepresidenta primera, consellera de Vivienda, Igualdad, Juventud y Empleo, aunque dejará la portavocía del Consell, que asumirá el titular de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.

"Tenemos la mala noticia de que por no cambiar no han cambiado tampoco a la señora Susana Camarero. Seguirá siendo la consellera de Vivienda. Una consellera que ha construido cero viviendas públicas para la oferta que deben tener las instituciones", ha agregado.

También ha mencionado a José Antonio Rovira, "que no cerró los colegios" el 29 de octubre de 2024, día de la dana. "Es una vergüenza, es un insulto a la ciudadanía y un insulto a las víctimas, así que nosotros continuaremos diciendo que eso no es ningún cambio de etapa", ha agregado Morant, que ha insistido en que el PSPV-PSOE se va a centrar en "construir, en compañía de la gente, un proyecto alternativo para echarlos".

MAZÓN "MANDA" EN EL PPCV

La líder de los socialistas valencianos considera que "la primera decisión que ha tomado" Pérez Llorca ha sido "mejorar las condiciones económicas" de Mazón, después de que haya sido designado por el PP en Les Corts como portavoz del grupo 'popular' en la Comisión de Reglamento del parlamento valenciano, una posición que tiene un complemento de 8.879,78 euros anuales, según lo establecido en las retribuciones de los diputados.

Además, ha criticado que el ya 'expresident' cuente, en la ciudad de Alicante, con una oficina de apoyo. Se trata de una prerrogativa recogida en el Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat Valenciana, y con la que, según ha recordado Morant, "tendrá la capacidad de contratar a dos asesores y a un chófer". "¿Qué disculpas está pidiendo Pérez Llorca a las víctimas?", se ha preguntado la ministra.

En este sentido, Morant ha insistido en que la dimisión de Mazón fue "fake" y que esta nueva presidencia con Pérez Llorca al frente también lo es y cree que "el núcleo duro es más duro que antes". Del mismo modo, ha insistido en que "se nota" que el 'expresident' "es el que manda en el PPCV".

Y ha asegurado que "han intentado contentar también" a la alcaldesa de València, María José Catalá, para que "vayan tranquilizándose las aguas" tras las "divisiones" que, según la líder del PSPV-PSOE, "se han generado" en la formación 'popular'.

Por contra, ha afirmado que el proyecto socialista es "de garantía, tiene 146 años de historia. Nos conocen en los pueblos donde gobernamos o donde hemos gobernado. Nos conocen en la Comunitat Valenciana muy bien. De hecho, en esta dana nos han echado mucho de menos. Yo siempre digo que con Ximo Puig esto no habría ocurrido, no tendríamos 229 muertos y eso se demostró, por ejemplo, en la dana de la Vega Baja del año 2019, donde dos días antes ya se había constituido el Cecopi, donde vino el propio 'president' de la Generalitat y se puso del lado de los alcaldes y alcaldesas a gestionar esa catástrofe meteorológica y donde nunca, nunca, los socialistas en el gobierno negamos la ciencia, sino justo lo contrario, la apoyamos más que nunca", ha afirmado Morant.

Y ha continuado: "Nos conocen también en el Gobierno de España, pero necesitan saber que somos un proyecto de garantía, también de futuro, que hemos cambiado el liderazgo, pero que seguimos construyendo futuro, no anclados en la nostalgia ni en las viejas recetas, sino con recetas nuevas".

"FALLO POLÍTICO"

Por todo ello, la secretaria general de los socialistas valencianos ha hecho hincapié en que en la Comunitat Valenciana hay un "fallo político" en la Generalitat y que "PP y Vox no responden a las necesidades de la ciudadanía".

Así, ha afirmado que el Consell es "un gobierno negacionista del cambio climático", "de la violencia de género" y "de la pluralidad y la diversidad, y eso también pone en grave riesgo a las personas migrantes, que son señaladas por la calle" y "empieza a haber violencia con esos discursos de odio".

En este punto, ha condenado el asesinato machista de una mujer de 29 años presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 34, en el barrio de Carolinas Altas de la ciudad de Alicante. "Necesitamos combatir la violencia de género y para eso no hay que negarla, hay que construir consensos, pactos sociales, para cada vez proteger mejor a las mujeres, justo lo contrario de lo que tenemos aquí", ha sentenciado Morant.