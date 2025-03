Morant cree que "la capacidad para echar a Mazón es de la gente": "Los números en Les Corts no salen; en la calle, sí"

Urge al 'president' a responder a su petición de adelantar elecciones: "En algún momento tendrá que decir algo"

ELCHE (ALICANTE), 14 (EUROPA PRESS)

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha subrayado que "la capacidad para echar" al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana "la tiene la gente", tras considerar que "los números no salen en Les Corts", por la mayoría que podrían sumar PP y Vox ante una hipotética moción de censura contra el jefe del Consell, "pero en la calle sí".

Así lo ha asegurado este viernes en declaraciones a los medios en Elche (Alicante), donde ha visitado las instalaciones de la compañía aeroespacial PLD Space. "Nosotros entendemos que no ganamos nada con ir a una votación en la que vamos a perder frente a una mayoría que es de derechas", ha manifestado.

La líder de los socialistas valencianos ha afirmado que su partido ha valorado "mucho" la moción de censura al 'president'. En este punto, ha dicho que "respeta" a quienes defienden este mecanismo, como es Compromís, al tiempo que ha pedido a la coalición valencianista el "mismo" comportamiento hacia la posición del PSPV.

"NECESARIO" ADELANTO ELECTORAL

En este sentido, Morant ha insistido en que es "necesario" un adelanto electoral, dada la "situación indecente, insostenible e insoportable" del gobierno autonómico, y ha agregado que "la protección de la ciudadanía es competencia única y exclusiva de la Generalitat Valenciana, como la dejación de funciones del 29 de octubre".

También cree que "solo cabe" acudir a las urnas ante "tanta mentira y versión" por parte del Consell, "que está más pendiente de una recuperación política y una estrategia judicial que de los proyectos de vida de la ciudadanía valenciana afectada". Y ha destacado que Mazón "en algún momento tendrá que decir algo" sobre la propuesta de convocar elecciones.

"La jueza ha dicho cosas tan crudas como que las muertes podían haberse evitado, como que ese mensaje de alerta se envió tarde y con una información que no era suficiente para avisar a la ciudadanía, y que los responsables y los que tenían toda la información era la Generalitat Valenciana", ha recalcado.

La secretaria general del PSPV ha hecho hincapié en que "juzgue la gente" y se ha preguntado "quién puede estar en contra de un adelanto electoral": "El señor Mazón no va a poder esconderse entre los muros del Palau de la Generalitat y de Les Corts Valencianes sin querer escuchar el ruido atronador de la calle, que grita 'Mazón, dimisión', y quienes pueden echarlo son los valencianos y las valencianas, de todas partes, de Alicante, de Valencia y de Castellón".

"Una crisis de estas dimensiones tiene solución y pasa por la democracia. Las responsabilidades penales las dirimirá, si hay o no, un juzgado, pero en las políticas el jurado es el pueblo, que tiene derecho a ser escuchado. Hay manifestaciones, hay vecinos y vecinas que cada vez que sale el 'president' de la Generalitat le gritan y le hacen saber que la ciudadanía lo hace responsable", ha resaltado.

Asimismo, ha sostenido que "la Generalitat ha mostrado muchas dudas y hasta ha manipulado audios de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)".

Ha agregado que la administración autonómica "tenía mucha más información que el Gobierno de España", porque, junto con la procedente de Aemet y la CHJ, "manejaba las 19.000 llamadas al 112 de vecinos y vecinas pidiendo socorro auxilio" y que el Ejecutivo "nunca tuvo". "No se avisó a la gente cuando ya se sabía que se estaba ahogando", ha enfatizado.

"FEIJÓO DISCULPA A MAZÓN"

Morant considera que, al margen de la mayoría que 'populares' y Vox tienen en el parlamento autonómico, el PP nacional también "aguanta y sostiene" al jefe del Consell y que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, "una vez tras otra ha disculpado a Mazón". "Lo que no quiera para usted, no lo quiera para los valencianos", ha apostillado.

"El señor Feijóo no ha querido venir a la Comunitat Valenciana a hacerse la foto del balcón de la 'mascletà' con la señora Catalá y con el señor Mazón, porque sabe que Mazón es tóxico, pues lo que es tóxico para el PP también lo es para los valencianos y las valencianas", ha aseverado, para posteriormente valorar que el líder de los 'populares' "no puede hacer parecer como que eso no le importa y que no va en él".

Y ha añadido: "La ciudadanía sabrá que Feijóo había podido hacer algo, no lo ha hecho; que el PP había podido hacer algo; no lo ha hecho, que Vox había podido hacer algo, tampoco lo ha hecho. Que juzgue la ciudadanía".

Por otro lado, preguntada sobre las informaciones periodísticas sobre la presunta falsedad en la imagen del 'president' a su llegada al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ubicado en l'Eliana (Valencia), el pasado 29 de octubre, se ha limitado a decir que desde "hace mucho tiempo" no se fía ni se cree "nada" de este gobierno autonómico "ni del PP de Mazón y de Feijóo".

En este punto, ha recordado el ofrecimiento del PSPV a apoyar "unos presupuestos de la reconstrucción", pero que "el PP hizo una nota de prensa riéndose de ello", y que tras la comparecencia del 15 de noviembre de Mazón en Les Corts, "en la que no hizo más que mentir", los diputados socialistas "ofrecieron sus votos al señor Feijóo para que destituyera a Mazón".

Así, se ha referido al "ninguneo" de los 'populares' a "las propuestas de política útil que ha hecho el PSPV": "Lo único que nos queda es apoyar a la ciudadanía y amplificar el grito que ya tiene en la calle".

"Me consta que hoy hemos coincidido en la misma ciudad el señor Mazón y yo y que no ha atendido a los medios de comunicación. Ayer tampoco. El señor Mazón se esconde y se parapeta. ¿Cree que con el tiempo a la gente se le va a olvidar? Pues no, el tiempo no les pertenece a ellos. Les pertenece a los valencianos y a las valencianas. No queremos perder ni un segundo más. Si se atreve, que convoque elecciones", ha sentenciado Morant.