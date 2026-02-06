Morant cree que Llorca no quiere hablar con el PSPV porque tiene una posición "incómoda" en temas como la financiación

VALÈNCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no tiene "ganas de hablar" con los socialistas valencianos porque "a día de hoy" está en una "posición incómoda" en asuntos como la financiación autonómica, temas que, a su juicio, deberían estar encima de la mesa entre las dos primeras fuerzas políticas de la Comunitat Valenciana si ambas están "dispuestas a defender los intereses de los valencianos".

En un encuentro organizado por la Cadena SER este viernes en València, la líder del PSPV ha considerado "incomprensible" que la sociedad valenciana haya estado "10 años saliendo a la calle" de la mano de las organizaciones empresariales y los sindicatos para reclamar un modelo "más justo" para la Comunitat Valenciana y ahora Pérez Llorca rechace este modelo.

También ha cuestionado que el jefe del Consell le reclamara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión en La Moncloa un total de 1.700 millones de euros más y, ahora que el Ejecutivo central ha puesto encima de la mesa la propuesta de un sistema que da 3.600 millones a la región, Llorca "lo quiera rechazar".

Morant ha sostenido que el 'president' de la Generalitat y a su vez presidente del PPCV no puede "defender" el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno porque "firmó un papel" con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que decía "justamente lo contrario, que se quede el modelo actual, que no es bueno para la Comunitat Valenciana".

En cualquier caso, se ha mostrado "a disposición" de Pérez Llorca, al que ha afeado que afirme que "quiere hablar" con el PSPV pero no le cite. "Dice que yo no voy a reunirme con él, pero no me cita; dice que quiere dialogar conmigo, pero no me cita para dialogar", se ha quejado. Dicho esto, ha argumentado que estos asuntos no los "ridiculiza" ni son "motivo de broma".

"SI PERDEMOS ESTA OPORTUNIDAD, TAL VEZ NO LLEGUE OTRA"

De hecho, ha recalcado que hace "muchos años que la sociedad valenciana le reclama al Gobierno un modelo de financiación justo" y ha reivindicado que "ese día ha llegado por fin": "No hay ninguna voz ni ningún experto que con rigor diga que ese modelo no recoge todas las peticiones de la Comunitat Valenciana y que va incluso más allá".

No obstante, ha advertido de que, si desde la región "perdemos esta oportunidad, tal vez no llegue otra". "Si las cuatro comunidades autónomas que siempre estamos infrafinanciadas no defendemos este modelo, el próximo volverá a ser malo", ha augurado. Ante esta situación, ha llamado a estas regiones a "pelear" por el nuevo sistema "frente al resto" y ha avisado al PPCV: "Si no lo apoya, estaría ya incapacitado para volver a hablar de financiación".

Preguntada por el fondo de nivelación transitorio que reclama el Consell, ha afirmado que "todas nuestras energías tendrían que estar dirigidas a que en 2027 tengamos nuevo modelo" y ha lamentado que las de Llorca no estén encaminadas a ello. Al mismo tiempo, ha cuestionado que el Gobierno valenciano pida un fondo "que nos nivele a las CCAA que sí que están financiadas por la media en lugar de trabajar por el nuevo modelo". "Me parece un error político clave", ha apuntado.

¿ACUERDOS CON EL PP?

En otro orden de asuntos, sobre si será posible llegar a algún tipo de acuerdo con el PP en lo que queda de legislatura, por ejemplo para la renovación de los órganos estatutarios o para recuperar la representación del PSPV en la Mesa de Les Corts, Diana Morant ha indicado que, si Pérez Llorca "quiere mañana retomar el Plan Edificant para construir colegios, tiene el voto del PSPV". También lo tendría, ha continuado, "si quiere aceptar el modelo de financiación" propuesto por el Gobierno". "Mañana, y como esas, muchas", ha prometido.

No obstante, ha advertido de que, si "los únicos acuerdos que pone encima de la mesa el PP incluyen la condición de que tiene que estar Vox dentro de los órganos estatutarios que quieren destruir, con los votos de los socialistas Vox no estará autorizado en la Comunitat Valenciana para destruir el autogobierno". "Nos necesitan y tampoco hacen ningún tipo de gesto para obtener esos votos", ha justificado.

Cuestionada entonces sobre por qué no se reúne con Llorca, Morant se ha preguntado: "¿Si el 'president' no me invita a su despacho, qué tengo que entrar yo por la puerta? ¿Alguien piensa que eso funciona así?". En cualquier caso, ha prometido que le escribirá "una carta" al jefe del Consell para citarle en la sede del PSPV: "Si tenemos que poner ese escenario de encima de la mesa, pues le citaré, lo que no voy a hacer es citarme yo en el despacho del 'president'".

ALCALDE DE ALMUSSAFES

Por otro lado, en clave interna, preguntada por el alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, expulsado del partido tras haber sido acusado por presunto acoso sexual y laboral, la líder de los socialistas valencianos ha señalado que las socialistas están "ya cansadas de ciertas actitudes y hechos". "Ya no toleramos ni puteros ni acosadores, ni el 'Soy un truhán, soy un señor'", ha remarcado.

Así, ha considerado que actitudes como las de González "están fuera de lo que tendría que marcar la forma de ejercer la política". "Si ha tenido que venir una mujer al PSPV para poner la línea más roja que antes, estoy dispuesta a hacerlo. Y si con esto he de recibir ataques por parte de otros y decir que eso significa que estoy haciendo movimientos orgánicos, forma parte también de esa forma machista", ha aseverado.

BERNABÉ Y PUIG

Por otra parte, preguntada sobre su relación con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha asegurado que la "adora": "No sé si en política estamos acostumbrados a los coliderazgos femeninos". Dicho esto, ha deseado "todos los éxitos" a Bernabé en el Ayuntamiento de València.

"Pilar ha decidido ser la candidata a la alcaldía de València y yo he decidido y mi partido que yo sea la candidata a la presidencia de la Generalitat. Y lo que quiero es que Pilar sea alcaldesa y yo ser presidenta de la Generalitat si la ciudadanía quiere. Y en eso Pilar y yo estamos absolutamente de acuerdo", ha resumido.

Y sobre el 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig, Morant ha afirmado que es "un referente y un ejemplo", aunque ha admitido que ha intentado celebrar algún acto en las últimas semanas juntos sobre el tema de la financiación, pero no han sido "capaces de cerrarlo en agenda", porque el dirigente socialista "tiene sus responsabilidades también" como embajador de España ante la OCDE. "Le adoro, el PSPV adora a Puig igual que a --el también expresidente Joan-- Lerma, a diferencia del PP, que a Mazón no lo pueden ni nombrar, a Camps que le tienen por ahí o a --José Luis-- Olivas".

LA IZQUIERDA DEL PSPV, OLTRA Y ENS UNEIX

Respecto a las fuerzas a la izquierda del PSPV, la dirigente socialista ha deseado "muchísima suerte" a todas ellas porque son "capaces de movilizar a una parte del electorado" progresista de la región al que los socialistas "no llegamos".

"Claramente la ciudadanía sabe que habrá un gobierno de progreso liderado por el PSPV como fuerza mayoritaria, pero imprescindiblemente necesitamos también una aglutinación del voto a nuestra izquierda", pero "la suma, cuando estas fuerzas aglutinan a esa mayoría social, es imparable", ha agregado.

Sobre si le gustaría que la exvicepresidenta de la Generalitat y exlíder de Compromís Mónica Oltra volviera a la primera línea, ha manifestado que esta es "una referente de la política valenciana" a la que tiene "mucho respeto", pero ha sostenido que la decisión sobre un hipotético regreso no le "corresponde" a ella.

Y sobre Ens Uneix, ha esgrimido que el hecho de que esta formación vote "en compañía de PP y Vox" en la Diputació de València convierte su relación en "prácticamente imposible".