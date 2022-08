Morant cree que las "mentiras" de Feijóo sobre la renovación del CGPJ le ponen "a la altura de Trump"

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha aseverado que las "mentiras" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le sitúa "a la altura de Trump" y le ha advertido que "las mentiras tienen las patas muy cortas".

Morant se ha pronunciado en estos términos en su visita a València de este viernes. "Negó ser conocedor de un acuerdo con la anterior dirección del PP para renovar el CGPJ y ha sido su propio partido quien le ha desmentido", ha aseverado, y le ha reprochado que aunque quiera presentar imagen de "moderado", "los ataques a la democracia de Trump están teniendo espejo en España con Feijóo".

Para la ministra, Feijóo quiere "mantener secuestrada la justicia de este país". Le ha reprochado que "a parte de mentir, desobedece sus obligaciones como líder de la oposición y mantiene el PP en desobediencia y a nuestro país en una anomalía democrática". "Nunca en la historia de nuestro país había ocurrido lo que está ocurriendo ahora", ha agregado.

Por ello, ha indicado que miente "a toda la ciudadanía", algo que ha considerado de "extrema gravedad". "Ya no es que el PP sea un gallinero, que lo es", ha señalado, pero ha considerado más grave que un político "mienta y se convierta en alguien que no es de fiar, no es un interlocutor válido ni para el Gobierno ni para la ciudadanía", ha agregado.

"SECUESTRO" AL CGPJ

"Lo más grave es el motivo de la mentira", ha afirmado, ya que entiende que continúa en esa posición por una cuestión de "rebeldía y desobediencia frente a lo que mandata la Constitución con respecto a la renovación del CGPJ". "El PP mantiene secuestrado al poder judicial", ha aseverado.

Así, ha indicado que el Gobierno le exige "algo tan básico como que no mienta" y "tener delante a una persona honesta con quien mantener una relación institucional basada en el respeto a algo tan fundamental como la verdad y la honestidad, que cumpla con la Constitución".

"No podemos dejar escapar esta situación, normalizar la mentira", ha agregado y ha señalado que es "inaceptable e inasumible para un país democrático" que los políticos mientan para "seguir secuestrando la justicia".