Morant critica que la dimisión de Mazón es "insuficiente y un fraude de solución" y exige convocar elecciones

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha señalado que la anunciada dimisión del president de la Generalitat, Carloz Mazón, supondrá "un alivio parcial" para las víctimas, pero ha recalcado que es "insuficiente", y ha exigido que se convoquen elecciones. "Nos han presentado un fraude de solución, una solución parcial que no es la necesita esta Comunitat y la que reclaman los valencianos", ha señalado.

Morant, en rueda de prensa acompañada de su ejecutiva, ha criticado que Mazón "se cobije" en Les Corts para "no asumir responsabilidades jurídicas que seguro tendrá que asumir" y ha arremetido contra "la falta de liderazgo" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Lo que nos presentan es una prórroga, se quieren dar más tiempo y los valencianos y las valencianas no tenemos más tiempo que perder", ha recalcado.

Respecto a que Mazón no haya pronunciado en ningún momento de su intervención el vebo dimitir, ha apuntado: "Es una nueva muestra de un Mazón que no habla las claras, que no asume responsabilidades y que, por tanto, deja todo abierto porque en realidad hasta que no veamos su papel de división tenemos que creer en su palabra que no es por nada, pero es un señor que ha faltado muchas veces en su palabra".

Con todo, ha apuntado que esta anuncio de dimisión "no deja de ser una buena noticia que supondrá un alivio, aunque sea parcial, para las miles y miles de víctimas" a quienes ha agradecido "su trabajo incansable, el coraje, la valentía y la lucha" y les ha atribuido "el mérito de cobrarse la cabeza de Mazón, el peor presidente de la Generalitat que ha tenido es comunidad en toda su historia".

No obstante, ha criticado que de la compareciencia de Mazón se deduce que Mazón "se cobija en Les Corts para no asumir la responsabilidad jurídicas que seguro tendrá que asumir" y ha vuelto a exigir elecciones anticipadas porque "no puede robarle la voz al pueblo valenciano" para que "decida cuál tiene que ser la nueva etapa en la Comunidad Valenciana y ese cambio de rumbo".

"SE VA COMO VINO, MINTIENDO"

Morant ha apuntado que Mazón "se va como vino, mintiendo y culpando a los demás de su negligente gestión, se va tarde, se va mal y se va de manera vergonzosa". Pero ha recalcado que no pueden engañar a los valencianos porque "el problema de este pueblo sigue siendo esa coalición negacionista, esa mayoría parlamentaria negacionista y una negligente gestión que ha costado demasiadas vidas".

Asimismo, ha criticado "la falta de liderazgo" de Feijóo y en ese sentido ha apuntado que "empiezan a trascender las conversaciones que al parecer este fin de semana han ido manteniendo ya desde el PPCV directamente" con el líder de Vox, Santiago Abascal". "Mazón ha hablado antes con Abascal, la gestión de Feijóo ha sido deplorable y cómplice de su nefasta gestión, es un líder inútil que no es capaz de poner soluciones dentro de su propio partido", ha señalado.

Morant ha criticado asmismo que Mazón en su comparecencia haya vuelto a presentarse como "una víctima" cuando es "el verdugo" y haya intentado "reescribir" la historia del 29 de octubre y en concreto ha lamentado que dijera que adoptaba la decisión después de unos días "crueles de mucho ruido señalando otra vez a las víctimas". "Las víctimas no son crueles con Mazón cuando le señalan como culpable de la muerte de sus familiares, las víctimas no son ruido y desde luego no crispan, solo convierten el dolor en rabia y Mazón ha tenido estos días ha tenido nada menos que lo que se merece", ha recalcado.

Con todo, ha confiado en que "antes o después los valencianos hablarán y decidiremos un futuro de esperanza que dejará atrás esta etapa negra protagonizada no solo por Mazón sino por todo el PPCV, por Vox y por Feijóo". Así, ha apuntado que el problema que tiene el PPCV es que "sabe que si mañana nos vamos a elecciones, van a perder la Comunitat Valenciana". Morant, que ha apuntado que en estos momentos no se planean una moción de censura mientras haya perdure la mayoría parlamentaria de PP y Vox, ha recalcado al respecto las encuestas: "Si el PP quiere ir a elecciones, no tengo ningún miedo a enfrentarme a la realidad, no a las encuestas a la realidad".