Morant defiende que el Gobierno está "asumiendo toda su responsabilidad" de atender e investigar el accidente de Adamuz

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha señalado este lunes, preguntada por si deben asumirse responsabilidades políticas ante el accidente ferroviario de Adamuz, que el Gobierno "está asumiendo las responsabilidades que tiene en esta crisis".

"En estos momentos, entendemos que estamos asumiendo toda nuestra responsabilidad, que es la atención a las víctimas, el estudio y la investigación de lo que ha sucedido y, desde luego, de cara al futuro, que no vuelva a suceder", ha subrayado Morant, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa este lunes en la sede del PSPV en València.

La ministra ha recalcado que la "primera" responsabilidad del Gobierno es "atender adecuadamente a las víctimas y a sus familiares, desde luego a través de los servicios de emergencias". Así, ha apuntado que "no hay ninguna duda de o que el Gobierno de España estuvo, junto con el resto de administraciones implicadas, en ese trabajo".

"También asumimos la responsabilidad que tenemos en aclarar qué ha sucedido y, por tanto, poner a disposición todas las herramientas posibles del Ministerio de Transportes como del resto de administraciones", ha comentado, antes de recordar que la Guardia Civil está investigando las causas del siniestro.

En ese sentido, ha asegurado: "Estamos haciendo nuestro trabajo y asumiendo nuestra responsabilidad, y también la responsabilidad de hacer todo lo que esté en nuestras manos, una vez conocido el resultado de esta investigación y conocida la causa, que todavía no la tenemos, en hacer que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país".

Finalmente, también se ha referido a la responsabilidad de "transparencia en la información" y de "volver a restablecer la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema ferroviario, que sabemos que a día de hoy está dañada" y debe repararse "a través de la verdad y de la transparencia en este tema".