Morant defiende a Mascarell, exige garantías procesales y lamenta que se genere “desconfianza en la justicia”

Archivo - El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell - PSPV - Archivo

VALÈNCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV, Diana Morant, ha defendido al secretario de Organización de los socialistas valencianos, Vicente Mascarell, después de que un juzgado haya ordenado abrirle juicio oral por un presunto delito de calumnias, al atribuir al PP unos daños en la sede socialista en València, que fue vandalizada en julio del pasado año.

En declaraciones a los medios en Les Corts, la también candidata socialista a la Generalitat ha exigido que haya “garantías procesales” en este caso, ya que no ve “casual” que un juez haya decidido abrir juicio oral contra Mascarell sin responder a las alegaciones de su defensa, y ha lamentado que “de nuevo, hay casos en los que se produce una desconfianza en la justicia que es mala para la justicia”.

Morant ha señalado que hay declaraciones como las de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “llamando hijo de puta al presidente del Gobierno”, Pedro Sánchez, o como las del secretario general del PP, Miguel Tellado, “diciendo que el presidente se tendría que ir de este país en un maletero” o que los socialistas deberían “estar en una fosa” que demuestran “odio que se inocula y que se traslada a la calle”.

Dicho esto, ha proclamado su “total apoyo, absoluto y firme a Vicent Mascarell por denunciar el acoso que está recibiendo el Partido Socialista por parte del Partido Popular”. “Hemos tenido 40 sedes en la Comunitat Valenciana que han sido vandalizadas y eso no es casualidad: es fruto del odio”, ha denunciado.

El pasado junio, el Tribunal de Instancia de València incoó procedimiento abreviado a Mascarell tras afirmar en una red social que el ataque a la sede de PSPV tenía "un actor intelectual con nombre y apellidos: Partido Popular". El PP interpuso una querella por el derecho al honor, previo al acto de conciliación y ejercitó la acción penal. Con posterioridad a esas declaraciones, un grupo comunista vinculado a Frente Obrero reivindicó la autoría de los hechos.