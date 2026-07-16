Morant dice que el Gobierno central recurrirá la ley de presupuestos de la Generalitat si incluye la prioridad nacional

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant - Rober Solsona - Europa Press

VINARÒS (CASTELLÓN), 16 (EUROPA PRESS)-

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha anunciado hoy que el Gobierno de España recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley de presupuestos de la Generalitat si finalmente incorpora el término 'prioridad nacional', "una exigencia de Vox asumida por el Consell de Pérez Llorca".

Así lo ha trasladado este jueves Diana Morant en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a Vinaròs (Castellón), en las que, además, ha puesto en valor la colaboración con el Gobierno de España para que los nuevos accesos al municipio "sean una realidad" y ha subrayado que lo que era una carretera "hostil" que partía la ciudad ahora es una calle más con la que, además, se ha mejorado la seguridad de los ciudadanos.

En este sentido, Morant ha denunciado que el acuerdo presupuestario supone "la desaparición de políticas públicas en materia de igualdad, diversidad, diálogo social o colaboración con las ONG para asumir las exigencias de la extrema derecha" y ha recordado que "desgraciadamente, la Comunitat Valenciana es la primera comunidad que va a tener la prioridad nacional, una prioridad racista y xenófoba, en sus presupuestos".

Además, Morant ha defendido que "la Constitución española es muy clara y, sobre todo, reconoce la igualdad entre los ciudadanos, y esa igualdad es la que quieren romper Vox y el Partido Popular" y ha añadido que "el PP y Vox presumen mucho de ser constitucionalistas, pero en realidad están en una época preconstitucional, predemocrática, en una época franquista, eso es lo que intentan imponer: una sociedad franquista y en blanco y negro".

Asimismo, Morant ha asegurado que "el Gobierno de España no lo va a consentir ni lo va a permitir" y ha mostrado su convencimiento de que "la sociedad valenciana, nada más pueda votar y tener voz, cambiará esa mayoría parlamentaria que ya no representa a la mayoría social de la Comunitat Valenciana".

Morant ha recordado que ya han recurrido la "mal llamada ley de concordia, que lo que hace es abolir la Ley de Memoria Democrática en la Comunitat Valenciana". "Los hemos parado porque no pueden ir contra una ley estatal, y lo haremos con todas aquellas leyes que vayan contra la Constitución", ha añadido.