Morant dice que hay que continuar reclamando en la calle más igualdad y luchando contra la violencia machista

Diana Morant junto a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca - EUROPA PRESS/CARME RIPOLLÉS

CASTELLÓ 8 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado hoy, Día Internacional de la Mujer, que las mujeres y los hombres deben continuar reclamando en la calle que todavía hace falta más igualdad y seguir luchando contra las violencias que afectan a las mujeres.

Morant se ha manifestado así ante los medios antes de participar en Castelló en la tradicional Romeria de les Canyes, dentro de las fiestas de la Magdalena.

La ministra ha recordado que la provincia de Castellón este año ha estado "muy castigada" con tres asesinatos de dos mujeres y una niña en Xilxes y Benicàssim.

"Tenemos que seguir unidos y unidas por esos derechos de las mujeres que tienen que continuar avanzando por las libertades, por la democracia -ya que sin igualdad no hay democracia-, y, sobre todo, luchando contra esa violencia que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres", ha subrayado.

Morant ha añadido que "la ciencia dice que la violencia de género le afecta a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, y hemos de ir de la mano de la ciencia porque negar lo que pasa lo único que puede hacer es que no lo combatamos".

"No al negacionismo, no al machismo y sí a la igualdad y al feminismo", ha concluido.