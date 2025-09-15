Morant se enorgullece del apoyo de España a Gaza y ve incomprensible que el PP "no condene el genocidio"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, se reúne en las Cortes Valencianas con la dirección del grupo parlamentario socialista, a 15 de septiembre de 2025, en Valencia (España) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se ha mostrado "enormemente orgullosa de ese pueblo español" que apoya a Gaza, mientras ha afirmado que ni ella ni la ciudadanía entienden "la postura del Partido Popular" y su "no condena al genocidio" perpetrado por el gobierno de Israel.

Así ha valorado, en declaraciones a los medios en Les Corts, las protestas contra Israel que han tenido lugar a lo largo de varios días en La Vuelta Ciclista a España, que terminaron este pasado domingo en Madrid con la suspensión de la competición antes de tiempo y con enfrentamientos entre manifestantes y policías.

Morant, también líder del PSPV, ha defendido que el debate no debe situarse entre La Vuelta Ciclista o el apoyo al pueblo de Gaza, ya que ha subrayado que "la ciudadanía española está apoyando ampliamente a las víctimas de un genocidio". Además, ha destacado que esta respuesta le recuerda al movimiento contra la guerra en Irak: "De aquel 'no a la guerra', ahora también no al genocidio en Gaza".

En esta línea, ha asegurado estar "muy orgullosa de formar parte de un gobierno que ha sido el primero en levantar la voz por los derechos humanos y por la humanidad" y en defender a "tantos niños, niñas, hombres y mujeres civiles que están siendo asesinados en Gaza a manos de un Estado que es el de Israel, en manos de Netanyahu".

"Y no entiendo --ha recalcado--, y la ciudadanía tampoco entiende, la postura del Partido Popular. No la entendemos porque no es comprensible la no condena al genocidio".

"UN MAL MENOR"

Dicho esto, ha señalado que es "un mal menor" que La Vuelta haya tenido que finalizar en otro lugar si se compara con lo que sucede en Gaza. "El debate no es entre La Vuelta Ciclista o la defensa del pueblo de Gaza, sino entre la defensa del pueblo de Gaza y la condena del genocidio o el apoyo al genocida Netanyahu", ha insistido.

Preguntada por si "también está orgullosa" de los "disturbios y violencia" que tuvieron lugar este domingo durante la competición, Morant ha indicado que siempre estará "de acuerdo y a favor de las manifestaciones civiles y pacíficas". "Y es lo que he visto, también en la Comunitat Valenciana", ha añadido.

Ha destacado así que durante este fin de semana se han celebrado manifestaciones de apoyo a Gaza en varias ciudades españolas. "España es más grande que Madrid", ha señalado, para reivindicar "cómo todo el pueblo español, también el pueblo valenciano, ha salido a la calle y ha expresado de manera pacífica justo lo contrario de la violencia de Israel".