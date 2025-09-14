Un ciclista pasa entre los manifestantes durante la 18ª etapa de la Vuelta a España, a 11 de septiembre de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta Ciclista a España 2025 disputa este domingo 14 de septiembre su 21ª y última etapa, un recorrido llano de 111,6 kilómetros entre Valdeolmos-Alalpardo y Madrid, en una jornada en la que también están convocadas manifestaciones y concentraciones pro-palestina en distintos puntos de la capital, varias de ellas en lugares por los que transcurre el pelotón.

Con motivo del evento, el Ayuntamiento ha anunciado incidencias y cortes de tráfico. Así, entre las 10:30 y las 14:00 horas se esperan afecciones en la avenida de Montecarmelo, mientras que entre las 12:00 y las 15:00 horas estarán restringidos tramos de la Plaza de España, Gran Vía y Plaza de Callao.

HORARIO Y RECORRIDO DE LA ETAPA

La etapa comenzará a las 16:40 horas con la salida de los ciclistas en Alalpardo y, tras pasar por localidades del norte de la Comunidad de Madrid como Algete, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, el recorrido se adentrará en la capital.

El circuito final incluye pasos por lugares emblemáticos como Cibeles, Recoletos, Gran Vía, Callao, Alcalá y el Paseo del Prado, con hasta nueve giros por la línea de meta. El primer paso está previsto en torno a las 18:05 horas, mientras que la llegada definitiva se espera entre las 19:22 y las 19:39 horas, según el ritmo de carrera.

El trazado, completamente llano, está pensado para resolverse en un sprint masivo, con los grandes velocistas buscando una última victoria en el corazón de Madrid, mientras la ciudad celebra al vencedor final de esta edición de la ronda española.