Morant envía una carta a la militancia tras el caso Koldo y pide ir con "la cabeza bien alta" por la reacción de Sánchez

Subraya que PSOE y PP no son iguales: "Camps presidió un gobierno corrupto y hoy se reivindica al lado de Rus, Castedo o Fabra"

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha enviado una carta a la militancia tras el caso Koldo en la que pide ir "con la cabeza bien alta" por la reacción del líder nacional del partido y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien, a su juicio, ha actuado "con contundencia y rapidez".

En la misiva, difundida en su cuenta de la red social X y recogida por Europa Press, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades se ha dirigido a los integrantes de la formación socialista "en unos días difíciles" después de las informaciones conocidas sobre esta presunta trama de amaños en contratos de obras públicas.

Según Morant, la actuación de Sánchez es "la gran diferencia" entre el PSOE y la derecha: "Cuando detectamos la corrupción, la erradicamos. El PP, en cambio, destruye pruebas, expulsa a quien denuncia y premia con sueldos públicos a los corruptos. Esa es la diferencia. No somos iguales".

En la carta a la militancia también ha tenido palabras para el 'expresident' de la Generalitat, Francisco Camps, sobre quien ha subrayado que "presidió un gobierno corrupto y hoy se reivindica al lado de Alfonso Rus, Sonia Castedo o Carlos Fabra".

Igualmente, cita a Eduardo Zaplana, "condenado a diez años de cárcel por corrupción", quien "se pasea por las calles", así como al actual jefe del Consell, Carlos Mazón, al que se ha referido como "heredero político" de Zaplana: "Tiene la poca vergüenza de presentarse como una víctima de la dana y aprovechar la tragedia para beneficiar a empresas relacionadas con la Gürtel".

"Nosotros actuamos. Pedimos perdón, rectificamos, asumimos responsabilidades. Ellos, no", reitera Morant, en referencia a los 'populares', para luego volver a poner en valor que Sánchez "actuó en siete horas" y en la Comunitat Valenciana, casi ocho meses después de la dana en la provincia de Valencia, el PP "sigue sin hacer nada".

"Esa es la diferencia entre la dignidad y la indignidad, entre la tolerancia cero y la complicidad. Y por eso estamos legitimados para exigir la dimisión de Mazón", ha puntualizado la líder del PSPV-PSOE.

"HECHOS QUE NOS LLENAN DE VERGÜENZA E INDIGNACIÓN"

Y sobre el caso Koldo, ha valorado: "Hemos conocido hechos que nos llenan de vergüenza e indignación. Personas en quienes habíamos depositado nuestra confianza nos han traicionado. Se han enriquecido con comportamientos que nos ofenden y nos repugnan".

"Nos ofende no solo la corrupción, a la que no somos inmunes, sino también el trato denigrante hacia las mujeres y el menosprecio hacia los valores de un partido con más de 146 años de historia. Este partido no es eso. Este partido eres tú y miles de militantes, simpatizantes y votantes que, cada día, salís con humildad, decencia y dignidad a trabajar por una sociedad mejor", enfatiza en la carta.

Asimismo, Morant insiste en que la formación socialista la encarna "la humildad de quien abre las casas del pueblo, participa en las campañas electorales, cuelga carteles y habla con la gente para explicar" que el PSPV-PSOE "está a su lado".

"Es la decencia de quien, sin esperar nada a cambio, se dedica a la política en pueblos y ciudades, trabajando con esfuerzo para mejorar la vida de los otros. Y es la dignidad de quien lo dio todo por la libertad, incluso su propia vida. Es el PSPV-PSOE de quienes fueron represaliados y asesinados por defender los valores democráticos", agrega.

En este punto, Morant pide "defender" ese partido, algo que, según valora, ha hecho Sánchez, "actuando con contundencia y rapidez" porque "no caben" en esta formación los "comportamientos" conocidos en el marco del caso Koldo.

"Nuestra posición es clara: tolerancia cero con la corrupción. Quien la hace, la paga. Y llegaremos hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga", asevera la secretaria general de los socialistas valencianos.

"CONTUNDENCIA"

En esta misma línea, en declaraciones a los medios este jueves en Cheste (Valencia), Morant ha reiterado que el PSPV no tiene "ningún miedo" y que no puede adelantarse "a cosas que no existen" porque "ahora mismo" no hay "ninguna derivada valenciana" del caso Koldo. "El que tiene miedo es el que cree que no es capaz de afrontar una situación", ha aseverado.

No obstante, ha incidido en que, "si eso ocurre, si hay alguna derivada que afecte a la federación valenciana" del partido, algún militante o alguna militante valencianos, la formación responderá "con la misma contundencia" con la que lo ha hecho Sánchez.