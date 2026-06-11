Morant exige a Llorca que comparezca por la dana y a Vox que lo permita: "No puede estar callado"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant. ARCHIVO. - Isa Saiz - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha exigido, tras conocerse los mensajes en un chat con los miembros de Consell el día de la dana, que haya una comparecencia del actual 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y que su "socio preferente", Vox, lo permite". "No puede estar callado".

Así lo ha aseverado la líder de los socialistas valencianos, que este jueves ha asistido a la protesta a las puertas de la Conselleria de Educación en el marco de la huelga educativa, un día después de trascender que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón trasladó en un grupo de WhatsApp de los consellers de su gobierno a primera hora del 29 de octubre de 2024, día de la dana que provocó 230 fallecidos, el mensaje de que había que "inundar" de datos los medios de comunicación porque eso es algo que "desprende sensación de estar alerta que te cagas".

Morant ha calificado como "dura" esta conversación privada de todos los miembros del Consell. "Nos han mentido todos, todo el tiempo, desde el primer día", ha recriminado.

"Digo todos, --ha continuado-- porque en esta conversación está Susana Camarero, vicepresidenta primera, está el señor Martínez Mus, vicepresidente también, está el señor Rovira, entonces conseller de Educación, ahora conseller de Hacienda... nos han mentido todos cuando han dicho que no estaban informados, que las agencias estatales no les habían pasado la información".

En este sentido, ha recalcado que "ya a las ocho de la mañana el señor Mazón ponía en ese grupo de WhatsApp que había que estar atentos a lo que pasara durante ese día y a la una y algo las señora Salomé Pradas comunica al grupo que se ha puesto en marcha la alerta hidrológica en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Júcar". "Tuvieron toda la información desde el primer momento y nos han mentido", ha insistido.

Asimismo, ha subrayado que Mazón aquel día "estaba dando órdenes desde las ocho de la mañana, conociendo toda la información, dando órdenes y mintiendo a la ciudadanía ese mismo día".

Aquí ha enfatizado que, "conociendo toda la información, decidieron simplemente elaborar una estrategia de comunicación de cara a la galería y a la vez decidieron irse al Ventorro, irse a dar unos premios o irse a conciliar". "Decidieron con toda la información abandonar al pueblo valenciano que acabó ahogándose, 230 personas fallecidas", ha abundado.

"No tengo palabras para describir la negligencia y la inutilidad de este Consell, así que le vuelvo a exigir al señor Pérez Llorca que dimita a Mazón, que lo eche de diputado, que le quite el acta y lo expulse de la militancia del Partido Popular".

"QUEREMOS A MAZÓN EN EL BANQUILLO"

"Queremos a Mazón en el banquillo, queremos que testifique y mientras esté aforado no va a poder testificar. Queremos que deje de haber impunidad. Y ahora mismo quien protege a Mazón es Pérez Llorca", ha expuesto.

Además, ha instado al jefe del Consell a comparecer en Les Corts sobre la dana porque "el 'president' Pérez Llorca no ha comparecido por la dana", pese a que él ha pasado por el juzgado, "sigue pasando la señora Susana Camarero o va a volver a pasar el presidente de la Diputación de Valencia", Vicente Mompó.

"Pérez Llorca no puede estar callado con la dana. Le exigimos a nuestro presidente de la Generalitat que comparezca y le exigimos a Vox que permita la comparecencia. Porque aquí el Partido Popular no tiene solo un socio preferente para elaborar presupuestos y recortar en educación o recortar en sanidad o recortar en ciencia o recortar en lucha contra el cambio climático. También tiene un socio preferente para seguir cobijando y manteniendo y protegiendo a Mazón y para seguir escondiéndose de las responsabilidades", ha espetado.

La también ministra de Ciencia y Universidades ha insistido en reclamar al PP y a Vox que faciliten la comparecencia de Pérez Llorca para que "hable de la dana y para que hable también de esta gestión nefasta que ha hecho", también en el ámbito educativo.

"El señor Pérez Llorca ha dicho que venía a una nueva época en la Comunitat Valenciana, que era un hombre de diálogo y ha demostrado que no, que es un hombre de opresión y que desde luego no sabe sentarse con el pueblo porque es un presidente que gobierna contra el pueblo", ha concluido.