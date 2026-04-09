Morant exige a Llorca que el PP vote a favor de una Comisión de Investigación en Diputació sobre la plaza de su pareja

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa, en la sede del PSPV-PSOE. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha reclamado este jueves al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que el PP vote a favor de una Comisión de Investigación en la Diputació de València sobre la adjudicación de una plaza a su pareja en la corporación provincial. Esta, según ha dicho, sería una "oportunidad" de trabajar por los valencianos. "Que voten a favor y demuestren que no tienen nada que esconder", ha manifestado.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de visitar la exposición 'Roses de Paterna', que recuerda a 20 mujeres fusiladas en el municipio durante el franquismo por su ideología y ha puesto en valor que "continuar haciendo memoria y reparar la memoria de las víctimas es pura democracia": "Frente a gobiernos como el de aquí en la Comunitat Valenciana que blanquean el franquismo, los socialistas seguiremos defendiendo la memoria como única manera de hacer justicia".

La también ministra de Ciencia Innovación y Universidades ha señalado que el "único proyecto" del Partido Popular en la Comunitat Valenciana es "mantenerse en el sillón" y "continuar haciendo servilismo a Vox".

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha criticado al Partido Popular de Elche, "quien se ha apoyado en Vox y ha pedido la abolición del derecho al aborto de las mujeres". A su juicio, "es ridículo y lamentable". "Pero los que hacen el ridículo no son ellos, sino la institución del Ayuntamiento de Elche", ha apuntado y ha advertido: "Es muy peligroso".

"También es realmente vergonzoso escuchar que, por presión e indicación de Vox, les piden que los centros de tutela de los menores migrantes en nuestro país tengan que ir a las afueras de las ciudades. Es una vergüenza", ha continuado.

Morant ha vuelto a exigir a Llorca que se "ponga las pilas" y "se ponga a trabajar por la mayoría de los valencianos". "Le doy dos oportunidades para que lo haga: una, que voten a favor de la Comisión de Investigación que ha demandado el Partido Socialista en la Diputació de València para estudiar la contratación de su pareja en un proceso que se ha motivado de extrema emergencia", ha dicho, cuando ha ironizado con que "la extrema emergencia que ha expresado el presidente Llorca era conciliar la vida entre él y su pareja".

En cualquier caso, Morant ha pedido al PP a votar a favor de la comisión de investigación: "Que voten a favor y demuestren que no tienen nada que esconder. La conciliación con tu pareja no es una motivación de urgente necesidad para ninguna administración, tampoco si hablamos de la mujer del 'president' de la Generalitat Valenciana".

LLORCA ESTÁ "PREOCUPADO EN BAJAR LOS IMPUESTOS A QUIENES MÁS TIENEN"

Y también ha exigido al Consell que haga público "cuánto nos está costando a los valencianos las derivaciones a la sanidad privada" y ha advertido que "tienen equipos infrautilizados en la sanidad pública, mientras que la privada cada vez recibe más derivaciones".

"Pérez Llorca tendría que estar en dar respuesta a estas cuestiones que preocupan a los valencianos, no en seguir bajando impuestos a quienes más tienen mientras recortan servicios públicos", ha zanjado.