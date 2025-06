Morant exige a Mazón que el PP vote a favor de las entregas a cuenta: "No es la víctima de nada, es el verdugo"

ALICANTE 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha instado al 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que le pida al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "vote a favor" de las entregas a cuenta y le ha reprochado que no tiene "legitimidad para quejarse porque, en realidad, no es la víctima, es el verdugo" de la Comunitat Valenciana.

En declaraciones a los medios este lunes en la Hoguera Séneca-Autobusos en Alicante, Morant ha lamentado que Mazón "ha vuelto con los recortes y nos devuelve a los que tenemos memoria a esos tiempos en los que también un Partido Popular, con excusas, recortaba y vuelve a recortar, por ejemplo, el servicio farmacéutico en la Comunidad Valenciana".

Sin embargo, le ha trasladado que ahora "tiene la oportunidad" de pedir a Feijóo y al PP en el Congreso de los Diputados que esta vez "sí que vote a favor de las entregas a cuenta" para la Comunitat Valenciana.

La ministra ha subrayado que es la segunda vez que el Consejo de Ministros aprueba las entregas a cuenta, que después tiene que convalidar el Congreso de los Diputados, y en la primera ocasión que pasó por la cámara baja "fue el PP del señor Mazón quien votó en contra".

"Así que esta vez tienen la oportunidad de votar a favor, que llegue el dinero a la Comunitat Valenciana y a partir de ahí que paguen. Que paguen y que cumplan con su responsabilidad", le ha exigido al 'president'.

Morant ha acusado a Mazón de no saber que es el 'president' de la Generalitat, --un cargo que "es verdad que no se lo merece", ha dicho--, pero ha recalcado que "no puede ser la víctima de todo: ni es la víctima de la dana ni es la víctima ante un gobierno malvado de Pedro Sánchez".

"Ellos han votado en contra de las entregas a cuenta; el señor Mazón no ha recibido los 600 millones que le corresponden a la Comunitat Valenciana porque ha votado en contra de las entregas a cuenta; es que está en contra de la condonación de la deuda que ofrece el Gobierno de España y que son 11.000 millones de euros de deuda de los valencianos y las valencianas", ha enumerado.

Por contra, ha reprochado que "está bajando los impuestos a los más ricos de la Comunitat Valenciana y amenaza, porque para mí es una amenaza, con volver a hacerlo". "Y cuando uno lo que hace es recortar la capacidad económica de recaudación de la Comunitat Valenciana o bien bajando impuestos o bien votando en contra de lo que ofrece el Gobierno de España, no tiene legitimidad para quejarse porque en realidad no es la víctima, es el verdugo de esta comunidad", ha concluido.