Morant insta a Compromís "a ser responsable": "No se puede pedir recursos para la dana y no aprobar los presupuestos"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una reciente entrevista con Europa Press. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha instado este lunes a los diputados de Compromís en el Congreso "a ser responsables" y a contribuir a que prosperen los Presupuestos Generales del Estado. "Lo que no podemos hacer es pedir recursos para la dana y luego no aprobar presupuestos", ha apuntado.

Morant se ha pronunciado de este modo, durante una comparecencia ante los medios de comunicación en València, preguntada por si el Gobierno central confía en tener apoyo para sacar adelante las próximas cuentas y por declaraciones del portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, sobre esos presupuestos y los votos necesarios para que prosperen.

"Imagino que Baldoví estará hablando de los votos de Compromís", ha señalado Diana Morant, que ha afirmado a continuación que ella apela a los representantes de esta coalición, "a los que están dentro del grupo de gobierno Sumar y a los que no, a ser responsables".

"Lo que no podemos hacer es, por ejemplo, pedir recursos para la dana y luego no aprobar presupuestos", ha remarcado. Tras ello, ha apelado, "de nuevo, sobre todo como valenciana", a "la responsabilidad de las fuerzas mayoritarias en el Congreso de los Diputados" para "seguir aprobando medidas", las medidas que se "necesitan a través de los presupuestos".

Preguntada por si los miembros del Gobierno confían en el apoyo de los socios de investidura, la ministra ha manifestado que abogan por "en trabajar unos presupuestos". "Es nuestra obligación", ha expuesto, tras lo que ha agregado que confían "en el diálogo".

"El diálogo es el que nos ha servido para que en esta legislatura, por no hablar de la anterior, hayamos aprobado más de cuarenta leyes" y "para que el ochenta y pico por ciento de las iniciativas que hemos llevado al Congreso de los Diputados hayan salido adelante", ha aseverado Diana Morant.

Tras ello, ha remarcado que "con ese mismo diálogo" es con el que el Ejecutivo central va "a trabajar esos presupuestos con aquellos que quieren trabajar por el bien de España". "Y a partir de ahí, los presentaremos", ha señalado.

"PASO A PASO"

Repreguntada por si el Gobierno confía en tener el apoyo de los socios, la titular de Ciencia ha respondido: "Vamos a ir paso a paso". No obstante, ha expresado esa confianza teniendo en cuenta que ha sido posible "hacer cosas importantes para este país como las nuevas medidas para la conciliación familiar de las madres y de los padres, o la reforma, por ejemplo, de la ley de migraciones con un apoyo mayoritario".

Confiamos" y, "desde luego, apelamos también a la responsabilidad del resto de grupos políticos", ha insistido Diana Morant.